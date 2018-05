Netflix estrenará en los cines la película inacabada de Orson Welles

The Other Side of the Wind (El otro lado del viento), la célebre película inacabada de Orson Welles, se verá también en los cines. El coloso audiovisual online Netflix, que restauró, concluyó y distribuirá mundialmente el filme, ha decidido que bien merece una excepción en su política habitual: normalmente, la plataforma lanza sus series y películas directamente en la Red, y tan solo en algunas ocasiones prevé un breve y limitado paso por las salas. En este caso, en cambio, una fuente de la compañía confirmó a la web especializada Indiewire que el largo se podrá ver en "numerosas proyecciones en cines", aunque no ofreció más detalles.

Orson Welles coescribió (junto con la actriz Oja Kodar) y dirigió en los setenta el proyecto que pretendía ser su canto del cisne: una mordaz sátira sobre Hollywood con evidentes tintes autobiográficos. The Other Side of the Wind cuenta la historia de Jack Hannaford, un director que prepara su regreso a los grandes estudios tras un largo exilio europeo, como el que Welles efectivamente experimentó. La trama se centra en la fiesta por el 70º cumpleaños del cineasta y en la nueva película que prepara, que será su última.

Welles falleció en 1985, antes de terminar la película. En el proyecto participaron nombres como Peter Bogdanovich, Claude Chabrol, Lilli Palmer, Edmond O’Brien, Dennis Hopper o Norman Foster. John Huston interpreta al alter-ego de Welles. Precisamente Bogdanovich fue consultado por Netflix para la restauración del filme, que pudo visionar en una proyección privada el pasado enero, a la que también acudieron Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson y Rian Johnson, según Indiewire.



Estaba previsto que el filme se estrenara en el pasado festival de Cannes pero el enfrentamiento de su dirección llevó a Netflix a retirar la posible participación de hasta cinco filmes de la plataforma en el certamen. Cannes cambió en esta edición su reglamento para impedir que se incluyan en su sección oficial filmes que no tengan garantizado su estreno en salas en Francia, después de las polémicas generadas, en 2017, por la presencia en la competición por la Palma de Oro de dos películas de Netflix (Okja y Los Meyerowitz: La Familia No Se Elige), destinadas a debutar solo online. Okja, así como otros filmes recientes de Netflix (The Breadwinner, Mudbound), han tenido un estreno muy limitado en salas. A cambio de renunciar a los cines, la plataforma presume de garantizar a un director que su filme llegará a una audiencia mundial de más de 100 millones de usuarios. The Other Side of the Wind, por lo visto, ni siquiera tendra que escoger: se quedará con ambas opciones.