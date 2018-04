Muere el pianista Cecil Taylor, indomable leyenda del jazz

Pocos músicos como Cecil Taylor podían presumir de haber llevado el lenguaje del jazz tan lejos, tanto como hasta rozar con los dedos la última frontera. Pianista extraordinario, bailarín impetuoso, poeta abstracto e intelectual sarcástico, murió ayer en su ciudad, Nueva York, a los 89 años. Con su marcha la improvisación libre dice adiós a una de sus leyendas, a uno de los últimos supervivientes de los tiempos heroicos en los que un puñado de intérpretes derribaron las estructuras y ya nunca más miraron atrás al campo quemado de las convenciones rítmicas y melódicas.

Taylor se disputa en los libros de historia con aventureros como Lennie Tristano, Ornette Coleman y Sun Ra la paternidad de aquello que tuvo que bautizarse en los sesenta como free jazz (o new thing), a falta de un calificativo mejor. El debut del pianista, grabado para el sello de nombre profético Transition, llegó en 1956 en Boston, ciudad a la que se había mudado desde Nueva York a principios de esa década. Titulado muy apropiadamente Jazz Advance, se escuchó entonces como el temprano grito de una aguerrida vanguardia. Hoy, a diferencia de mucha de su producción posterior, no apta para espíritus débiles, suena con el aroma de los clásicos.

Taylor ya era por aquel entonces un hombre de opiniones fuertes, “Carecía de tiempo y de paciencia para los eufemismos”, recordaba el crítico Nat Hentoff en el texto que acompañó un directo grabado en 1962 en el histórico club de jazz Montmartre, de Copenhague. El resultado de aquella estancia nórdica con los músicos Jimmy Lyons, saxo alto, y el bajista Buell Niedlinger, apareció bajo el título de inspiración egipcia, estética muy querida por aquella generación de jazzmen, Nefertiti, The Beautiful One Has Come. El álbum se considera uno de los hitos de la historia del género.

Tanto Lyons como Neidlinger, fallecido hace tan solo unas semanas, fueron miembros estables de las diversas encarnaciones de la banda en perpetuo cambio del pianista, la Cecil Taylor Unit. Aunque a medida que fueron pasando los años, el músico optó cada vez más por tocar en solitario, lo que le permitía poner en práctica su manera sui generis de atacar el instrumento, así como una de sus más célebres máximas, aquella que proclamaba que no existe una sola nota incorrecta al piano.

En los años sesenta, ya de vuelta en Nueva York, se convirtió desde su loft en una depauperada zona de la ciudad en uno de los referentes de una escena en la que brilló la supernova de John Coltrane hasta su muerte en 1967. De esos años proceden clásicos de su discografía, como Conquistador! o Unit Structures, para sellos como Blue Note o Candid. En la década siguiente, su obra encontró a menudo mayor eco entre las audiencias europeas y japonesas que entre las estadounidenses.

Con la irrupción de una nueva escena de músicos vanguardistas neoyorquinos, Taylor disfrutó de un remozado estatus de leyenda indomable. Algunos de aquellos discípulos, como Kim Gordon, de Sonic Youth, lamentaron su muerte en las redes sociales a las pocas horas de conocerse la noticia.

Sus conciertos eran experiencias difíciles de asimilar. Recitaba poesía, danzaba en torno al piano, lo golpeaba y lo empleaba como un conjunto de “88 tambores afinados”, en la afortunada definición de la historiadora del free jazz Val Wilmer. El recital que ofreció, por ejemplo, para celebrar su 80 cumpleaños en el Merkin Hall, de Nueva York, se asemejó a un trance que si bien se sintió como un suspiro, dejó a los asistente exhaustos, como tras una noche de estudio en vela.

Su producción discográfica disminuyó considerablemente en los últimos años. Las últimas noticias que llegaron de Taylor hablaban de una exposición celebrada en 2016 en el museo Whitney de Nueva York. Open Plan reunió en la quinta planta del nuevo edificio de Renzo Piano a un nutrido grupo de colaboradores, músicos, poetas, dramaturgos o cineastas, para celebrar el genio del pianista en un montaje en el que sus discos sonaban en puntos desperdigados por el espacio y sus palabras sonaban en las pantallas que reproducían los documentales a sobre su figura.