Canciones entre asados y amistad

Cuando dos amigos se ponen a hacer música juntos, parece que sobran las palabras. Las miradas, la química, es lo que manda entre ellos. “Eso y el buen humor”, añade la cantante Guadalupe Álvarez Luchia (Buenos Aires, 1984) en una entrevista con EL PAÍS. Ella es una de las dos caras del Dúo La Loba que, junto a Javier Zarember Calequi (Buenos Aires, 1979), tienen entre manos su segundo álbum, El Disco Hermoso, con un estilo folk único, y una gira por España que empieza con un concierto en Madrid, este martes, 6 de marzo, en la sala Galileo Galilei. Comenzaron en la música por razones diferentes, pero desde que se conocieron, en 2004, no se han roto como pareja artística.

Álvarez comenzó a los nueve años en un coro de barrio, luego pasó a la música en bares hasta que se convirtió en concursante de Operación Triunfo, en la versión argentina, a los 17. "Me llevó a descubrir distintas formas de música y me di cuenta de que no era mi camino", explica. Cuando años más tarde quiso sacar su primer disco, conoció a Zarember que, desde muy “chico”, comenzó a tocar el piano, luego la guitarra y a los 16 ya estaba viviendo de la música como compositor para la discográfica Universal.

Los dos argentinos, afincados en Madrid desde hace años (ella por amor, él por amor a su música), encontraron en esta ciudad “una explosión de libertad”. “Ahora que lo pienso fue una locura, pero en ese momento me pareció lo más lógico. Me vine acá para visitar a Guada y su marido y me di cuenta de que todo me inspiraba, todo tenía algo especial para mí. Me enamoré de la ciudad y cancelé mi viaje de vuelta”, explica Zarember, que además es integrante de la banda del cantautor Jorge Drexler. En ese momento, tomaron la decisión de crear un dúo. “¡Creemos la mejor banda del mundo!”, le dijo ella. Y en seguida sacaron su primer disco: La Loba Danza, con un estilo dance, muy pop, que recuerda a los años 80.

Mientras buscaban cómo costearse sus anhelos musicales y las necesidades de sus familias en crecimiento, encontraron en la publicidad la solución. Crearon una empresa con la que diseñar sintonías para anuncios y bandas sonoras para cortometrajes y documentales. “Creemos en la autogestión como única forma para poder elegir lo que queremos hacer y cómo”, sostiene la cantante. No obstante, con varios premios de publicidad en su haber, parece que este obstáculo, les sirvió para madurar más como banda. “Es un contrapunto excelente porque hacemos música pero con un guion, con unas exigencias externas, a contrarreloj... Es un reto y entrenamiento buenísimo”, apunta el guitarrista.

Cada domingo tienen como costumbre organizar un asado en “casa de Guada”. "Yo voy con mis hamburguesas de tofu", comenta él entre risas. Suelen reunirse un grupo grande de amigos, entre ellos, Drexler. Un día, mientras estaban preparando las brasas, El Dúo La Loba se puso a cantar un tema que estaban componiendo para amenizar la espera. Inmediatamente, Drexler comenzó a tararear el estribillo y en ese momento nació Princesa, una colaboración entre ellos y el uruguayo, que les acompaña en los directos. "Somos muy buenos amigos, nos apoya mucho y nos ayuda en todo lo que puede", añade ella.

Lejos de acomodarse, este dúo prepara su próximo disco, y será el primero en el que compongan juntos. Desconocen qué estilo tocará en este nuevo proyecto, pero lo que sí tienen claro es que será más intimista. "Queremos estar todavía más cerca y decir las cosas de manera más sencilla", concluye la cantante.