Shakira y Maluma, de nuevo juntos

Shakira y Maluma en blanco y negro, con poca ropa y sumergidos en agua. El dúo colombiano ha vuelto a sacudir las plataformas musicales. Esta vez con el vídeo de la canción Trap del álbum El Dorado de Shakira, que describe este éxito (14 millones de visitas en Spotify) como una de las canciones más arriesgadas, carnales y sensuales que ha hecho.

El videoclip, que los muestra bajo una densa cortina de vapor, fue dirigido por el español Jaume de Laiguana, un viejo conocido de la cantante que había puesto en sus manos la dirección de otros de sus vídeos y que con Trap reitera su confianza. En medio día, las visitas en YouTube ya llegaban al medio millón. Un éxito más en el historial del par de colombianos.

“Hicimos clic inmediatamente en el estudio, el trabajo fluyó tanto todo el tiempo que no pudimos evitarlo y en menos de tres días terminamos haciendo dos canciones”, aseguró Shakira sobre su trabajo con Maluma. Con Chantaje ya habían probado cómo funcionaban juntos. Tres semanas después del lanzamiento, en noviembre de 2016, el videoclip alcanzaba las 100 millones de reproducciones. “Trabajamos Chantaje y como que no fue suficiente, necesitábamos soltar toda la creatividad que teníamos y así apareció Trap, que nos sumergió y me tiene loco porque soy amante del género”, aseguró el cantante paisa en un vídeo publicado por el diario El Heraldo de Barranquilla.

Trap forma parte del undécimo álbum de Shakira, que en medio de un tratamiento con corticoides y reposo para solventar la hemorragia que padece en las cuerdas vocales, empieza este 2018 probando de nuevo el éxito.