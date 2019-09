Cifuentes: “En el PP hubo fuego amigo”

“Llevo más de un año y medio callada y creo que es el momento de contar algunas cosas”. Con estas palabras se presentó Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y líder regional del PP. Cifuentes reapareció en una entrevista en El programa de Ana Rosa a los pocos días de que se conociese su reciente imputaciónen el caso Púnica, el macrosumario de corrupción vinculada al PP de la Comunidad de Madrid y que se investiga desde febrero de 2014: "No creí que esa imputación se fuese a producir porque yo no tengo nada que ver con Púnica. De hecho, el Gobierno que yo tuve el honor de presidir, a instancia mía, se personó en el caso Púnica. [La imputación] Me disgustó y me sorprendió. En el PP saben que en esos años yo no tenía nada que ver con la gestión económica o de las campañas del PP". Preguntada por su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, también imputada en la causa, ha subrayado que de otras personas no iba a hablar.

Cristina Cifuentes ha pasado “un calvario”. Su suplicio comenzó con el caso Máster -fue acusada de obtener un posgrado sin presentar su Trabajo Fin de Máster-, un asunto destapado por eldiario.es. Pero la puntilla le llegó con la filtración de un vídeo en el que Cifuentes aparecía hurtando unas cremas en un supermercado. Unas imágenes grabadas hace casi una década. “Las cremas llegan a mi bolso porque las meto yo”, ha reconocido Cifuentes, “las meto en el bolso por equivocación, pero las cremas se pagaron al momento. Fue un error del que me arrepiento y pasé mucha vergüenza”. “Lo que no me podía imaginar era que alguien estaba grabando un video de manera fraudulenta. Y que se usara ocho años después, previa extorsión”, ha continuado la expresidenta. “Creo que lo he pagado con creces. Me sorprende que el asunto de las cremas se haya utilizado para intentar destruirme personalmente”.

“Una tormenta perfecta”. Cifuentes define así la situación a la que se enfrentó antes de dimitir. No tiene duda de que algunos de estos ataques vinieron del PP, el partido en el que desarrolló su carrera política: “Enfrentarme a las irregularidades del Canal y del Caso Lezo han sido el origen de muchos problemas que he tenido”. ¿Hubo fuego amigo del PP?, le preguntó Ana Rosa Quintana. "Sí, hubo fuego amigo del PP", ha respondido Cifuentes. ¿Quién guardó ese vídeo? “Las cloacas del Estado”, ha dicho Cifuentes. “Puede que hubiera la mano de algún político que se sintiera agraviado con alguna actuación del Gobierno de la Comunidad”, ha añadido con cierto misterio.

“Se han dicho muchas mentiras sobre mí: si era cleptómana, si estuve ingresada, si me divorcié… Ha sido un año y medio muy difícil”. Cifuentes ha reconocido en la entrevista que se ha sentido sola. Sobre todo por parte de sus compañeros de partido. “Cuando hablamos de mi partido, no quiero generalizar”, ha matizado, “he recibido el apoyo de muchos militantes y muchos ciudadanos; de los dirigentes, no”. “Es algo muy doloroso. Incluso de personas que me lo deben todo políticamente”, ha continuado Cifuentes. ¿Tiene trato con Pablo Casado? “Ni me ha llamado”. ¿Isabel Díaz Ayuso? “Le deseo todos los éxitos políticos. La conozco hace muchos años; la vi crecer políticamente”. Hace unos días, cuando se supo la imputación por Púnica, Ayuso dijo que la única relación que tenía con Aguirre y Cifuentes era la misma que podría tener con cualquier otro afiliado al PP. “Tiene que ser ella la que lo explique. Yo le tengo mucho cariño”, ha dicho Cifuentes. “¿Y ella a usted?”, ha repreguntado Ana Rosa. “No lo sé, tendrá que decirlo ella”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram