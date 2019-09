España no Suma en el Congreso

PP, Ciudadanos y Vox suman 147 escaños en las Cortes, pero poco más. El anhelo de Pablo Casado de promover una alianza para recuperar un solo partido de centro derecha y disputarle el poder a la izquierda parece ahora un imposible, sobre todo en el Parlamento. Las estrategias de las tres formaciones son diferentes, sin nexos en común. Apenas pactan lo imprescindible, cuestiones casi logísticas. Sus ambiciosos portavoces compiten por el liderazgo mediático.

El proyecto España Suma del líder del PP para recomponer su partido no ha tenido tampoco buena acogida en el Congreso. Los representantes en el Parlamento de PP, Cs y Vox no tienen buena sintonía ni han favorecido hasta ahora ninguna reunión, propuesta o iniciativa conjunta. Ni se espera. Cada uno va por su cuenta. Sobre algunas cuestiones programáticas o ideológicas hay coincidencias, pero no se buscan.

“No hay oposición de coalición”, remarca Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Ciudadanos en el Congreso. “Puede haber coincidencias casuales pero sobre el fondo de cómo ejercer la oposición no hay acuerdo ni consenso en nada. Ni lo hay ni está en el ánimo que lo haya”, apostilla.

La XIII legislatura apenas ha comenzado a andar y no se han producido todavía muchas ocasiones para comprobar las tácticas y planes de cada formación. Las sesiones plenarias ordinarias y muchas comisiones todavía no se han estrenado. Pero en verano, durante la única celebración de la Diputación Permanente, PP y Ciudadanos parecieron aliarse para exigir una comparecencia urgente del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para explicar los resultados de las cumbres europeas de finales de junio en las que se resolvieron los principales cargos de la Unión Europea. Fracasaron en su intento. No ha habido más concurrencias, pero sí una, en ocasiones, poco soterrada disputa por competir por el mismo espacio, proposición o batalla dialéctica contra el Gobierno y sus aliados.

Ni los portavoces de esos tres partidos han mantenido ninguna reunión o contacto ni otros miembros relevantes de la dirección de sus grupos se han sondeado, por ejemplo, para encajar juntos iniciativas o temas de su interés.

“Hablo más con Rafael Simancas (PSOE) que con Guillermo Mariscal (PP)”, expone a modo de ejemplo Gutiérrez, sobre su relación con los secretarios generales de los otros partidos de la Cámara baja. Entre otras razones porque con el partido que está en el Gobierno hay siempre más asuntos que negociar.

El PSOE y la eutanasia

“Nuestro ideario y políticas no son las del PP en muchos aspectos y así se verá ya el martes que viene, en el primer pleno legislativo de la legislatura, cuando apoyemos la proposición del PSOE sobre la eutanasia que saldrá adelante”, argumenta el dirigente de Ciudadanos para subrayar que pueden acordar cuestiones a derecha e izquierda.

El contacto de Cs con Vox es aún más mínimo. Gutiérrez solo mantuvo una charla con su homologa del partido ultra, Macarena Olona, cuando la Mesa y la Junta de Portavoces con mayoría de la izquierda decidieron no conceder a ese partido ningún cargo en los órganos de dirección de la treintena de comisiones en que se organiza el trabajo del Congreso. A Ciudadanos no le gustó esa “postura antidemocrática” y el veto se recondujo.

Vox, por su parte, sigue constatando oficialmente en el Congreso que PP y Cs son “muy diferentes” a ellos que, en palabras de su líder, Santiago Abascal, se consideran la “única alternativa a la dictadura del consenso progre”, donde incluyen a las otras formaciones de centro derecha. El portavoz de Vox en el Congreso, Ivan Espinosa de los Monteros, ha llegado a descalificar a dirigentes populares, sobre todo ligados al marianismo, como “socialdemócratas”. Y Abascal y Espinosa de los Monteros han descalificado España Suma como “trampa” y “propaganda”.

La nueva portavoz parlamenaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, lo que sí ha intentado, al menos hasta el momento, ha sido rehuir cualquier enfrentamiento o excusa para la confrontación con Ciudadanos y con Vox. La comparecencia que ofreció esta semana tras la Junta de Portavoces llamó la atención por cómo está siguiendo los consejos que recibe de sus compañeros de partido para que fomente sus carencias de empatía en el carácter. Cuando se le preguntó por la “deslealtad” de Cs al respaldar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre Avalmadrid contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña del PP, Álvarez de Toledo sopesó bien la respuesta: “Creo en España Suma y haré todo lo que esté en mis manos para estrechar la colaboración”. A continuación se sumó, con 24 horas de retraso pero sin ambages, al boicot que había propugnado el día anterior el portavoz de Vox contra una delegación de Irán que visitó el Congreso y pidió que no existiera saludo físico con ninguna mujer parlamentaria.

El duelo pendiente entre Arrimadas y Álvarez de Toledo J. C., Madrid El miércoles se producirá en el Congreso la primera sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez de esta XIII legislatura, siete meses después de la última de la anterior. Los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, aprovecharán para preguntar prácticamente lo mismo a Sánchez sobre la situación del país, una fórmula genérica que luego permite dialécticamente casi todo. Había expectación, eso sí, por conocer con qué se estrenaría la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, frente a la vicepresidenta, Carmen Calvo. No habrá lugar. Calvo estará ausente y Álvarez de Toledo no usará su turno. Esa ausencia es aprovechada por Cs. La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, cuestionará a la ministra de Educación sobre “cómo piensa el Gobierno proteger los derechos de los menores en las escuelas de Cataluña frente al adoctrinamiento en los libros de texto y las acciones que atentan contra su intimidad” como las descritas por la Plataforma per la Llengua Catalana. “El liderazgo de la oposición no lo define si tienes un escaño más o menos sino qué haces con ellos”, Miguel Gutiérrez, de Cs.