Ayuso se desmarca de Aguirre y Cifuentes: “Soy otra persona con otro perfil”

Isabel Diaz Ayuso, este martes en Madrid. En vídeo, declaraciones de Ayuso.

La previsiblemente nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere tener nada que ver con sus predecesoras, aunque hace meses destacara a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como valores del partido. La candidata del PP se ha desmarcado este martes de las expresidentas regionales al ser preguntada por la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que sean imputadas en una causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP. "Soy otra persona, tengo otro perfil", ha asegurado, antes de lanzar que su nexo con ellas "es el de cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas".

Ayuso acababa de reunirse con el presidente de la Asamblea madrileña, Juan Trinidad (Cs), en la segunda jornada de ronda de consultas previa a la convocatoria del pleno de investidura, que será los días 13 y 14 de agosto, pero la mayoría de las preguntas que ha recibido no han versado sobre su gestión sino sobre su relación Aguirre y Cifuentes, a las que el fiscal pide imputar por delitos de corrupción en la pieza separada de Púnica que investiga una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid. "Soy otra persona, tengo otro perfil, otra etapa, otros proyectos", ha dicho la candidata, que hace unos meses en una entrevista en Antena 3 dijo que le gustaría "tenerlas cerca y contar con ellas" porque "son un valor".

La candidata a la presidencia regional ha comentado ahora que tiene "la obligación y el deber de mirar para delante para renovar este proyecto (del PP) y encauzar una nueva etapa". Ayuso ha querido aclarar: "No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo mandato, ni obligación", ha declarado.

Para Ayuso, la pasada legislatura, en la que ha habido dos presidentes del PP en la Comunidad de Madrid tras la renuncia de Cristina Cifuentes en abril del año pasado, fue "tranquila", aunque también ha expresado su "compromiso para no repetir casos de corrupción en la Comunidad de Madrid" . "No nos podemos relajar, no podemos permitir que suceda más y empañe la imagen de una administración que, en términos generales, se ha gestionado muy bien", ha apuntado.

Esperanza Aguirre nombró a Ayuso como responsable de redes sociales del PP de Madrid, pero la candidata ha recalcado que sus responsabilidades "se centraban en un perfil técnico de periodista" y no en la gestión de "un partido político".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha reiterado su apoyo a que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta y que la Comunidad de Madrid se ponga en marcha cuanto antes y ha asegurado que no afectará a su acuerdo de Gobierno la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas regionales Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por la financiación ilegal del PP. Aguado ha indicado que se pueden exigir dimisiones cuando "ocupan cargos públicos", pero "ni Cifuentes ni Aguirre forman parte del Gobierno".

