22.000 millones entre tres partidos

Los dos meses descontados en alcanzar un acuerdo para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid obligan ahora a PP, Cs y Vox a esprintar para lograr un pacto que les permita aprobar los Presupuestos de 2020 en tiempo y forma. Aún sin fecha para la votación que una a las tres derechas en apoyo de la candidata popular, la aspirante ya ha subrayado que su prioridad es comenzar inmediatamente el diseño de las cuentas. Esa negociación servirá de termómetro para auscultar la estabilidad que pueda tener el primer ejecutivo de coalición de la historia de la región (formado por PP y Cs), que necesitará el apoyo de Vox para sacar adelante todos los hitos de la legislatura. Y la tarta a repartir es de lo más jugosa: 22.000 millones de euros en 2019, cuando PP y Cs firmaron las cuentas públicas en solitario.

Cifuentes: "Pago por levantar alfombras" Tras conocer que la Fiscalía anticorrupción pide su citación como investigada en el caso Púnica, Cristina Cifuentes aseguró ayer que está "pagando por no haber bailado al son que algunos marcaban y haber levantado determinadas alfombras". La expresidenta regional, que dimitió por el escándalo de su supuesto máster, añadió en Instagram una cita del presidente de los EEUU George Washington: "La verdad prevalecerá, para traer luz donde haya pesares".

"Tenemos el problema de los presupuestos", reconoció Díaz Ayuso antes de saber que tenía los votos para ser investida. "Un gobierno ya desde mayo o junio empieza a prepararlos, y ahora hemos entrado en agosto sin tenerlos", urgió a sus socios.

Los tres partidos de derechas buscan la cuadratura del círculo. Primero, para combinar su pretensión de bajar impuestos con su apuesta por aumentar las consejerías (de nueve a trece) y su deseo de encontrar partidas que satisfagan las promesas hechas a sus tres electorados. Segundo, porque el pacto de 155 puntos entre PP y Cs se negoció euro a euro, pero Vox no se considera vinculado por su contenido. Y tercero, porque el partido de extrema derecha exige la financiación de sus políticas como compensación por permitir una investidura en la que no obtiene puestos en el Gobierno ni cargos en entes de la Administración.

"No asumimos el programa de 155 puntos de Cs, pero ellos sí van a asumir el nuestro y esperamos que en los próximos meses y años los respeten y se gobierne Madrid de forma ágil, para que se deje de despilfarrar en entes, se proteja a las familias y la natalidad se incentive y se controle la inmigración ilegal", aseguró ayer Rocío Monasterio, la portavoz regional de Vox. "Estaremos vigilantes", advirtió.

Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid recibe a Isabel Serra (Unidas Podemos) en la ronda de consultas para elegir la candidatura a presidir la CAM KIKE PARA

Así, el reto de aprobar los presupuestos no solo pondrá a prueba el frágil vínculo que une a las tres formaciones. También les obligará a concretar los difusos términos del documento redactado por Vox con sus condiciones para apoyar la investidura de Díaz Ayuso.

Solo dos Comunidades tienen un presupuesto más importante que la de Madrid: Cataluña y Andalucía. La primera no saca adelante sus cuentas desde 2017, por lo que las mantiene prorrogadas. Y la segunda vivió en junio lo difícil que es que PP, Cs y Vox se pongan de acuerdo: la formación de extrema derecha vetó los presupuestos hasta que logró partidas específicas. Ahora, por primera vez en la historia de la Comunidad, las cuentas de Madrid tendrán que dar cabida a las sensibilidades de tres formaciones. Y ese no es un dato menor: solo la unión de los votos de las derechas permitirá que salgan adelante. Si de las izquierdas depende, habrá que prorrogar los presupuestos.

“En esas condiciones no se puede investir a Ayuso ni al PP. Por higiene democrática esta investidura no se debería producir”, argumentó Íñigo Errejón, de Más Madrid, tras recordar que la fiscalía anticorrupción acaba de pedir que se investigue a los expresidentes populares Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. “Nosotros creemos a que los socios de gobierno del PP (Cs) se les debería caer la cara de vergüenza”, siguió. “¿Hoy alguno de los socios Gobierno, la señora Rocío Monasterio (Vox) y el señor Ignacio Aguado (Cs), pueden poner la mano en el fuego por la señora Ayuso? ¿Nos pueden garantizar que no vamos a estar dentro de un año, de dos años, en una situación similar a las del pasado y teniendo que avergonzarnos de la Presidencia que tenemos?”, siguió, tras acusar a Cs y Vox de dar “una prórroga a una formación política que todos los tribunales dicen que encuentran serias pruebas de que se ha financiado ilegalmente al menos desde el año 2003”.

ampliar foto Iñigo Errejón, en la Asamblea. KIKE PARA

“No estamos de acuerdo con un gobierno de retroceso, de recorte de derechos y de libertades y de involución, como es el gobierno que se va a constituir con las tres derechas”, dijo Isabel Serra, de Unidas Podemos Madrid en Pie. “Vamos a estar enfrente, vamos a estar en contra de esas políticas racistas, machistas y homófobas a las que se ha sumado Cs comprando las exigencias de Vox, y vamos a lucjar para que más temprano que tarde haya una alternativa en la Comunidad de Madrid”, añadió.

Tras entrevistarse ayer con Serra, Errejón y Monasterio, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, recibirá hoy a Aguado, Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo (PSOE). Tras esa cita se anunciará la fecha de la votación, que se producirá, previsiblemente, esta semana, o la próxima. Entonces sonará el pistoletazo de salida: por primera vez, tres partidos negociarán los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram