El alquiler no es para los diputados

República Dominicana. Cádiz. Sevilla. Alicante. Madrid. Ávila... Las propiedades inmobiliarias de los diputados de la Asamblea de Madrid se extienden por el mapa y abarcan viviendas unifamiliares, apartamentos, pisos, plazas de garaje, naves industriales o fincas rústicas. Los datos, obtenidos por EL PAÍS de las declaraciones volcadas por los propios parlamentarios en el portal de transparencia del Parlamento regional, reflejan que el 77% de los representantes públicos en la Cámara tienen al menos una propiedad inmobiliaria. Pero no solo eso. Dibujan la misma brecha generacional que divide al conjunto de la sociedad —cuanto más jóvenes, menos posibilidades de ser propietarios— y también explicitan que los diputados del PP juegan en otra liga: el 95% tiene algún tipo de propiedad, y muchos detallan varias.



“No es lo mismo el patrimonio de una persona con una trayectoria de muchos años que el de una que recién empieza, no solo en el mundo de la política si no en el laboral”, explica Álvaro Moraga, del PP, nacido en 1958 y con una biografía política marcada por su actividad en el País Vasco durante los años más duros de la banda terrorista ETA. “En mi caso, además, son bienes gananciales”, añade, recordando que su patrimonio se ha construido en combinación con su pareja. “Y muy importante: yo no he manejado en mi vida dinero público, ni jamás lo he gestionado”.

Borja Cabezón (PSOE) El representante del partido socialista refleja en su declaración cuatro viviendas, dos en Madrid, una en Valencia y otra en Santander. Un local, en Madrid. Un garaje, en Valencia. Y, finalmente, un terreno, en Segovia. Álvaro Moraga Valiente (PP) El diputado popular detalla en su declaración un apartamento con plaza de garaje y trastero en Jaca; un piso con dos plazas de garaje y trastero en Madrid; y otro apartamento con plaza de garaje en Valencia. Todos al 50%. Beatriz Gimeno (Podemos) La diputada tiene el pleno dominio de un piso en Madrid. Además, detalla poseer el 50% de la propiedad de otros dos apartamentos en la capital, además de su vivienda habitual. Su quinta propiedad es un piso en Segovia (50%). Diego Figuera (Más Madrid) El integrante de Más Madrid tiene tres viviendas unifamiliares, en Madrid (50%), Alicante (pleno dominio) y Ávila (en comunidad de bienes, 25%). Además, lista un piso en la capital (comunidad de bienes al 50%). Íñigo Henríquez de Luna (Vox) El exrepresentnte del PP detalla una vivienda y dos plazas de aparcamiento en Madrid. Además, tiene una finca en Ciudad Real (obtenida por donación) y una nave industrial en la ciudad castellanomanchega. Roberto Núñez Sánchez (Cs) El exjugador de baloncesto es dueño de dos viviendas con dos plazas de garaje cada una en Alcalá de Henares —pleno dominio— y Alicante y un local comercial en Alcalá de Henares —ambos al 50%—.

“La reflexión es necesaria para no llegar a equívocos. Tres de las propiedades son heredadas en régimen de comunidad de bienes: una casa y un local en Madrid y otra residencia en Santander”, le continúa sobre su patrimonio el socialista Borja Cabezón. “La otra vivienda en Madrid tiene su correspondiente hipoteca y el piso más su plaza de aparcamiento de Valencia junto al terreno en Segovia son fruto de diferentes inversiones en mi vida y en la de mi familia”.



Con algunas excepciones, la otra cara de la moneda son los más jóvenes del hemiciclo, que conforman el núcleo del grupo de representantes que no han adquirido ninguna vivienda.

De los 30 diputados que no detallan propiedades, solo seis han cumplido los 50 años. Quince no han llegado a los 40, por lo que aún son treintañeros. Y así se convierten en un resumen de la sociedad regional: el 64,9% de los jóvenes que dejaron el hogar familiar en Madrid en 2017 optaron por el alquiler. En el Madrid de la burbuja inmobiliaria y los pisos turísticos, comprar no es una opción para la mayoría de jóvenes.





Varias propiedades

Es probable que la situación de Guardiola cambie a lo largo de la legislatura. En el último ejercicio, los diputados de la Asamblea cobraron 3.503 euros brutos mensuales, más extras que van de los 508,18 a los 1.825,23 euros mensuales en función de sus puestos en los respectivos grupos parlamentarios y comisiones.



Sin embargo, los parlamentarios consultados recuerdan que muchas de sus propiedades han llegado hasta sus patrimonios a través de herencias, mediante donaciones y no siempre por compraventa. Que no todos los bienes que listan en sus declaraciones son totalmente suyos, puesto que la propiedad puede ser compartida con sus parejas o familiares. Y que en muchas ocasiones han tenido que hipotecarse para adquirir sus viviendas, locales, plazas de garaje o trasteros.



Nada de eso, sin embargo, ha impedido que algunos representantes construyan patrimonios destacados. El 53% de los diputados de la Asamblea de Madrid son multipropietarios: tienen al menos una vivienda y una plaza de garaje. Los hay que tienen una decena, aunque sea con mínimos porcentajes, como Ignacio Aguado (Cs), que tiene el 12% de un piso en Madrid, el 12% de dos plazas de garaje y el 12% de varios locales en la capital y Galapagar. Y dos aún no han presentado su declaración, aunque todavía están en plazo para hacerlo.

