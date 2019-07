El Ayuntamiento confirma que las multas de Madrid Central volverán este lunes

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a EL PAÍS que las multas por entrar indebidamente en Madrid Central se reactivarán este lunes. El Consistorio recibió este viernes el auto del Juzgado 24 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que impone como “medida cautelar provisionalísima” suspender la moratoria de sanciones, una decisión que no puede ser recurrida. Pero al haberlo recibido más tarde de las 15.00, a efectos de notificación se considera como recibido el lunes por la mañana. Por este motivo, las multas se aplicarán desde lunes 8 de julio. Sin embargo, este sábado y domingo todos los coches sin etiqueta medioambiental podrán circular libremente y no serán multados, si bien el sábado gran parte del centro está cortado por la manifestación del Orgullo.

"Se han dado órdenes para el cumplimiento inmediato del contenido del auto en lo referente a las medidas cautelarísimas de suspender la moratoria de multas", explica un portavoz municipal. El Ayuntamiento dispone ahora de tres días naturales para presentar sus alegaciones, que el juez tomará en cuenta antes de adoptar medidas cautelares, que pueden mantener la situación tal y como está ahora mismo o volver a impulsar la moratoria.

"Teniendo en cuenta que este fin de semana la zona de Madrid Central está mayoritariamente cortada por la celebración del Orgullo y, sobre todo, que el auto se comunicó el viernes después de la 15,00 horas (por lo que a efectos de plazos de recurso es como si se hubiera comunicado el próximo lunes), las sanciones comenzarán el lunes, salvo que posteriormente el juez, en sus resoluciones, imponga alguna retroactividad", añade el portavoz.

Por ahora, la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento de Madrid (@madrid) no ha informado de esta decisión judicial, y el portavoz municipal no sabe precisar cuándo lo hará. Esa cuenta, en cambio, sí informa de datos de tráfico y de contaminación no homologados por los expertos. El portavoz tampoco explica cuántas reclamaciones ha recibido el Consistorio por eliminar de hecho Madrid Central, aunque algunos medios han publicado que han sido 22.000 en tan solo cuatro días (la media hasta entonces era de unas 300 al día).

Cinco días después de la entrada en vigor de la moratoria aprobada por el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) —que gobierna la capital junto a Ciudadanos—, el Juzgado 24 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid paralizó este viernes la medida. El auto impone como “medida cautelar provisionalísima” suspender la moratoria de multas, una decisión que no puede ser recurrida. Jesús Torres Martínez, titular del juzgado, ha dado un plazo de tres días hábiles al Ayuntamiento para presentar sus alegaciones por escrito, plazo tras el cual el juez dictará otro auto para levantar, mantener o modificar la medida. [Lea íntegro el auto que paraliza la moratoria de multas de Madrid Central (PDF)]

La paralización de las sanciones aprobada por el Consistorio se hizo efectiva el 1 de julio, pero el Ayuntamiento acordó la medida el 27 de junio. "El auto del juez admite el recurso, pero además suspende el acuerdo de la junta de Gobierno del 27 de junio: ahora mismo ya está en vigor Madrid Central tal y como lo hemos conocido estos meses", ha celebrado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, que junto a Greenpeace —y otras organizaciones que forman la Plataforma en Defensa de Madrid Central, que aglutina a más de 80 entidades— había presentado a primera hora de este mismo viernes un recurso contencioso administrativo contra la moratoria de las derechas. Un día antes, el jueves, el PSOE había acudido también a los juzgados para exigir la anulación de la decisión municipal al considerarla “ilegal”.

Desde el arranque de la moratoria, el pasado lunes, la capital ha sufrido atascos y colapsos tanto en el interior de Madrid Central (con un área de 4,7 kilómetros cuadrados) como en la M-30, pero también en los alrededores de la circunvalación y los accesos. Así lo constata el Centro de Gestión de la Movilidad, dependiente del Consistorio. A pesar de que es un organismo municipal, desde el Ayuntamiento iniciaron una guerra de cifras y aportaron su propio balance: “No ha habido repercusión negativa ni en el tráfico ni en la calidad del aire”, afirmó este jueves Borja Carabante (PP), delegado de Medioambiente del Ayuntamiento. La Empresa Municipal de Transporte, según los datos que publica en su informe diario sobre su red de autobuses públicos, ha registrado incidencias y retrasos durante toda la semana.

El PP llevó a los tribunales la medida de Carmena La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha intentado torpedear de todas las formas posibles Madrid Central. El Ejecutivo de Ángel Garrido (ahora en Ciudadanos) llevó a los tribunales el proyecto estrella de Manuela Carmena “por falta de trámites” y pidió medidas cautelares para detenerlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado dos veces las peticiones del Gobierno regional, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Madrid Central ha enfrentado a la Comunidad y el Ayuntamiento desde el inicio. En octubre, la Administración regional pidió al Gobierno de Carmena que no llevara a cabo la medida. Una vez que se instauró con éxito, el pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo de Garrido no reforzó el transporte público como pedía el Consistorio (en parte por la falta de trenes y maquinistas en Metro de Madrid). Y después llevó la medida a los tribunales. Ahora que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha dejado sin efecto las multas de Madrid Central, el PSOE y las organizaciones ecologistas han denunciado al Ayuntamiento por quitar la zona especial, lo contrario por lo que denunció la Comunidad (instaurarla). Antes de la puesta en marcha de Madrid Central a finales de 2018, en la capital ya existían cuatro zonas donde el acceso de los coches está limitado (las áreas de prioridad residencial o APR de Cortes, Letras, Embajadores y Ópera), que quedaron englobadas en Madrid Central. La contaminación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las ciudades. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que en Europa se producen más de 400.000 muertes prematuras al año por la polución (en España, 6.084 muertes anuales se atribuyen a la exposición al dióxido de nitrógeno). Hasta ahora, los coches ocupan la mayor parte del espacio urbano: en Madrid, por ejemplo, el 80% de la ciudad. Por eso los Ayuntamientos quieren redimensionar sus calles para proteger la salud y el medioambiente y dotar de mayor protagonismo a peatones y a otros tipos de movilidad. Londres, Berlín y París avanzan en esa línea, como Barcelona, Sevilla, Pontevedra y Zaragoza.

