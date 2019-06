El PP paraliza Madrid Central y deja en el aire la lucha contra la polución

Los menores pasan, entre semana, hasta un tercio del día en los colegios. Y, según resalta una investigación europea, los centros de la Unión Europea no están a salvo de la contaminación. “La calidad del aire dentro y fuera de los colegios de primaria en Europa no protege la salud de los niños ni garantiza un aprendizaje óptimo”, señala un informe realizado por la ONG Health and Environment Alliance (Alianza de Salud y Medio Ambiente).

El estudio —que se titula Aire sano, infancia más sana— incluye 12 centros escolares de Madrid. Dentro del proyecto se han medido las partículas (PM), el dióxido de nitrógeno (NO 2 ) y el dióxido de carbono (CO 2 ) entre marzo y abril de 2019 en estos centros, ubicados en 10 de los 21 distritos de la capital. El mismo análisis se ha realizado en otras cinco capitales europeas: Varsovia, Berlín, París, Londres y Sofía.

Los resultados en Madrid muestran que en algún caso “los niveles de contaminación están por encima de lo que establece la OMS [Organización Mundial de la Salud] e incluso de los límites que establece la Unión Europea”, apunta Juan-Felipe Carrasco, el consultor de la Alianza de Salud y Medio Ambiente que se ha encargado de realizar las mediciones. En concreto, en la entrada de uno de los centros se superan los niveles legales de NO 2 y en otros tres se rozan esos límites.