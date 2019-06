La contaminación baja a “niveles históricos” debido a Madrid Central

Todas las estaciones de medición de la contaminación de Madrid han registrado menores niveles en los primeros meses de 2019, que en el mismo peridoso del año pasado. “La contaminación se ha reducido —sobre todo en el centro y en el norte de la ciudad— sin atisbo de efecto frontera por parte de Madrid Central; se constatan, un mes más, los notables beneficios que está generando esta medida para la calidad del aire y para la salud de la ciudadanía”, dicen desde Ecologistas en Acción. La organización realiza mediciones mensuales de los niveles de contaminación desde hace seis meses, cuando arrancó Madrid Central, medida que restringe el tráfico de vehículos privados en la almendra de la capital.

La estación del Carmen, la única en el interior del área limitada al tráfico, redujo un 44 % los niveles de NO x con respecto al año pasado y un 26% con respecto a las mejores mediciones de la última década (en 2013 y 2014). Por otro lado, los sensores de Escuelas Aguirre y Plaza Elíptica —los más problemáticas de la ciudad— superan el valor límite anual (40 µg/m3) dando mediciones de 43 y 44, respectivamente.

"La reducción es muy acusada dentro del perímetro, pero también se observan reducciones significativas en las zonas circundantes: no existe efecto frontera: más bien se observa lo contrario, un efecto contagio", explican los ecologistas que resaltan que desde 2010 la red no presentaba un valor medio tan bajo como el de este mes de mayo (22 µg/m3 de contaminante). "Y eso que solamente ha llovido un día", añaden los ecologistas que resaltan: "Hace falta más Madrid Central, no menos".

Esta medida fue una de las políticas estrella del Ayuntamiento de Manuela Carmena (Ahora Madrid) y que los partidos de derechas (PP y Cs) habían planteado eliminar si llegan a acuerdo con la ultraderecha de Vox para gobernar. “Eliminarlo o matizarlo es un auténtico despropósito”, opinan desde Ecologistas en Acción, “Madrid Central señala el camino a seguir”.

