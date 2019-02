Aragonès exige al Gobierno “valentía” y “pasos adelante” para plantar cara a la derecha

Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, ha reclamado este mediodía en un mitin en Barcelona al Gobierno de Pedro Sánchez que ante la "amenaza" y el "miedo" a la derecha se tiene que tener "valentía" y dar "pasos adelante". El político republicano ha sostenido que cuando alguien te acusa de "alta traición" la reacción no puede ser dar pasos atrás. "Nosotros seguiremos en la mesa de negociación. No nos asustamos ante la amenaza de la derecha. No tenemos miedo ni al PP, ni a Ciudadanos ni a Vox porque lo tenemos en el juicio al lado de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado", ha dicho. La formación de ultraderecha pide para los presos independentistas 700 años de cárcel.

En un mitin en el barrio de La Sagrera, en el que se ha presentado la coalición para las europeas Ara República, que conforman ERC, BNG y Bildu y que liderará Oriol Junqueras, Aragonès ha advertido al Ejecutivo socialista que "nunca" —y lo ha repetido tres veces— aceptarán renunciar a su proyecto. "No se nos puede pedir que para hablar renunciemos a nuestros principios y nuestro proyecto", ha dicho calificando a la manifestación de este domingo como la de la España negra. ERC acudió en solitario a las elecciones de 2015 en las que por primera vez ganó dando el sorpasso y derrotando a CiU.

El acto ha arrancado con una carta, que ha leído la portavoz del partido Marta Vilalta, escrita por Junqueras. "Os hago llegar estas palabras a las puertas del juicio a la democracia", ha dicho recalcando que este es un momento "excepcional" lleno de injusticia. Junqueras ha alertado de la ola de extrema derecha que azota Europa y ha sostenido que ha irrumpido en España con "toda la fuerza" con el pacto de PP, Ciudadanos y Vox. "Mientras otras democracias consolidadas hacen esfuerzos ingentes para aislar a los partidos que fomenten el odio, aquí se les abre las puertas de par en par: no deja de ser relevante que quienes abogan por la derogación de la memoria histórica o de la ley de violencia de género nos pidan piden más de 700 años de cárcel. Nos sentaremos 12 personas en el banquillo, pero será juzgada la misma democracia".

Este domingo se va a ver la España más antieuropea desde la Guerra Civil Ernest Maragall, candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona

Ernest Maragall, alcaldable por Barcelona y exeurodiputado, ha sostenido que en la manifestación de este domingo se verá la España “más antieuropea” desde la Guerra Civil. Maragall ha afirmado que se verá la España “negra” que falta “al respeto, que va contra Cataluña, contra el diálogo; la del franquismo que no se fue del todo. Ciega y cerrada que solo sabe utilizar el lenguaje de la violencia y la represión”. En la línea de Aragonès, Diana Riva, número dos de la lista y mujer de Raül Romeva, ha leído un mensaje del exconsejero y de Junqueras: "Hoy he hablado con Raül. El problema político no lo aplacará la violencia del Código Penal y solo desde la valentía del diálogo se encontrarán soluciones".

No tenemos miedo a Vox. Lo tenemos sentado en el juicio del Supremo al lado de la Fiscalía Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat

El mitin, que ha concluido con una numerosa protesta de un centenar de trabajadores de vehículos VTC, que acusan al Govern de favorecer al sector del taxi, ha contado con la presencia de la eurodiputada Anna Miranda, del BNG, que ha recriminado al Gobierno que tardara 24 horas en suspender el diálogo desde que la coalición del "trifachito" convocó la manifestación. Josu Juaristi, de Bildu, ha lamentado la dispersión de los presos etarras y ha elogiado la "energía del 1 de octubre".