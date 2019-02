El Supremo autoriza a Torra y dos miembros del Govern a entrar el primer día en el juicio del ‘procés’

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, podrá estar dentro de la sala de vistas el primer día del juicio del procés. El president solicitó al Tribunal Supremo el pasado jueves poder asistir desde dentro a la primera sesión acompañado de otros dos miembros del Govern y el tribunal ha dado el visto bueno este viernes a su petición. Fuentes del tribunal han informado de que el primer día se van a reservar las tres plazas dentro del Salón de Plenos, donde se celebra la vista, pero, para las siguientes sesiones, si miembros del Govern quieren acudir al juicio tendrán solo reservado un asiento.

El Supremo ya se había preparado ante la posibilidad de que Torra pidiese acudir al juicio, aunque la solicitud no ha llegado hasta este jueves. Torra recibirá trato de autoridad cuando llegue al Supremo, según explicó hace unos días su presidente, Carlos Lesmes. Es decir, se le recibirá en la entrada, será acompañado al Salón de Plenos y tendrán reservado un sitio “preferente”, explicó Lesmes.

El tribunal también ha aceptado una petición formulada por el presidente del Parlament, Roger Torrent,para que se reserven asientos para miembros de la Cámara catalana. En su escrito, Torrent pidió cuatro plazas, pero el tribunal solo va a reservarle dos. El Supremo argumenta esta decisión en el limitado espacio de la sala y en el criterio seguido con una solicitud similar del Parlamento vasco que se registró en el tribunal hace más de un mes.

El presidente del Parlament no ha especificado qué representantes de la cámara van a acudir. El propio Torrent, aunque lo pida, no podrá entrar en las primeras sesiones, ya que está citado como testigo y la ley impide a estos entrar en un juicio hasta que no declaren. Su comparecencia aún no tiene fecha, por lo que Torrent tendrá que esperar para entrar en la vista.

El Salón de Plenos del Supremo cuenta con apenas un centenar de asientos reservados para público. Y estas plazas tienen que dividirse entre familiares, instituciones, medios de comunicación y público de la calle. El reparto establecido por el tribunal es de dos asientos para los familiares de cada uno de los 12 procesados, entre 15 y 20 para la prensa y el resto para instituciones y público.