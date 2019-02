El soberanismo convoca para el 16 de marzo una movilización en Madrid contra el juicio del ‘procés’

Diversas entidades soberanistas, partidos políticos y personalidades de la cultura han realizado esta mañana un llamamiento de la ciudadanía en favor de la movilización permanente y sostenida en contra del juicio del procés. El periodista y exdiputado David Fernández, uno de los portavoces, ha afirmado que la vista es un juicio político y alertó de la existencia de unas instituciones judiciales politizadas que buscan castigar de "forma ejemplar" a los organizadores del referéndum. El calendario de protestas contempla de entrada una concentración en los centros de trabajo, y manifestaciones el próximo martes, en Cataluña, cuando arranca la vista; una gran manifestación el sábado día 16 de febrero en Barcelona; la adhesión a la huelga general en Cataluña el día 21 de febrero y otra manifestación el 16 de marzo en Madrid.

El ciclo de movilizaciones cuenta por lema la “autodeterminación no es delito” y dos ideas más: "Ni las urnas ni las movilizaciones se pueden condenar" y "ni los referendos ni la autodeterminación se pueden juzgar". La coordinadora reúne a diversas sensibilidades de todos los partidos soberanistas, independentistas o no, que están a favor del referéndum y que consideran que no fue delito organizarlo ni votarlo. En un acto en el Palau Robert de Barcelona, cuatro portavoces de la plataforma –la historiadora Anna Sallés, David Fernández, el periodista Martí Anglada y la actriz Estel Solé, han leído un manifiesto que parte de la premisa que su común denominador es la defensa de la democracia y la llamada a la movilización ante la agresión a "los derechos políticos, civiles y sociales que ven gravemente amenazados". "(...) Lo que se juzga es el ejercicio de la democracia y por tanto se trata de un juicio contra el pueblo catalán y contra todos los pueblos del Estado español".

Los promotores han sostenido que la iniciativa, que secunda también Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, no pertenece a ningún partido político. Cuatro de ellos se han adherido al texto: PDeCAT, Esquerra, la CUP y Catalunya en Comú. Además de líderes de los grupos soberanistas del Parlament, al acto han asistido el economista Arcadi Oliveras, la chef Anna Perellada, el productor y exmiembro de La Trinca Josep Maria Mainat o el exjugador del Barça Oleguer Preses. El manifiesto lo han suscrito diversas entidades, entre ellas la Federación de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (FAVC) y el sindicato USTEC.

El próximo sábado, 16 de marzo, volveremos a movilizarnos, esta vez con el Madrid solidario", afirma el manifiesto

Fernández ha recalcado que de la manifestación de Madrid, que empezará a las 18.00 horas, cuenta con la complicidad del tejido social” madrileño que considera que el "ataque" a los derechos por la causa del 1 de octubre también les interpela. “Hay mucha receptividad de la izquierda madrileña. Hay mucha sensibilidad”, ha dicho. "El próximo 16 de marzo volveremos a movilizarnos, esta vez con el Madrid solidario", señala el manifiesto. La coordinadora, que actúa a modo de paraguas de todas las entidades, no descarta promover una gran manifestación en Bruselas como la de hace un año aunque esta posibilidad está en el aire. Lo que sí que han recalcado los promotores es su deseo de que la huelga del 21 de febrero entronque y recupere el espíritu de la huelga de país del 3 de octubre de 2017.