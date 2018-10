Miles de personas se concentran en Cataluña en apoyo de ‘los Jordis’

Miles de personas se han reunido esta tarde en la plaza de Catalunya de Barcelona para conmemorar el aniversario del encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ambos están en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión. Los actos de apoyo a los entonces líderes de las asociaciones independentistas (Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente) se han repetido cerca de las cárceles de Puig Les Basses, Lledoners y Mas d'Enric, donde están los otros políticos presos.

La Guardia Urbana ha informado que la concentración en la capital catalana congregó a unas 10.000 personas. Los manifestantes han coreado gritos de "libertad presos políticos" y también en favor de la república, detrás del eslógan de la protesta, "Un año de represión, un año de dignidad". El acto ha empezado con la lectura de frases de los dos líderes independentistas encarcelados, sacadas de las entrevistas que han dado desde prisión. "No queremos salir de la prisión, sino salir con dignidad", ha sido una de las frases leídas, en este caso de Jordi Cuixart.

A la primera fila de la protesta ha acudido casi la totalidad del Govern, el presidente del Parlament, Roger Torrent, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzié, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, entre otros.

El president Quim Torra, presente en la manifestación, ha asegurado que Cataluña "no admitirá ninguna sentencia que no sea la absolutoria". "No podemos aceptar este juicio. Este pueblo responderá desde la radicalidad democrática", ha dicho. El diputado por la CUP Carles Riera ha afirmado que "la amenaza represiva sigue vigente" . Marta Vilalta, portavoz de ERC, ha asegurado que "el Estado español tiene miedo a la libertad".

Paluzie y Mauri han coincidido en asegurar que solo aceptarán una sentencia absolutoria y en descartar que una rebaja de petición de penas por parte de la Fiscalía sea el gesto que los partidos catalanes piden al Gobierno. También han abogado por la unidad de acción en las fuerzas políticas para lograr la república. De hecho, uno de los gritos que más se escucharon en la plaza de Catalunya ha sido el de “unidad”.

"No se puede hablar de diálogo cuando se persiguen las desiciones del Parlament”, ha asegurado Mauri, en referencia a la decisión del Gobierno de llevar ante el Tribunal Constitucional la resolución de censura al Rey aprobada en la Cámara catalana la semana casada.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió enviar a ambos líderes a prisión preventiva por un supuesto delito de rebelión, que considera que queda patente por el papel supuestamente "violento" que ambos desempeñaron ante la Consejería de Economía durante las protestas por las detenciones de altos cargos de la Generalitat, el 20 de septiembre del año pasado.