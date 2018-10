El independentismo se arroga en las comisiones del Parlament una mayoría que no tiene en el Pleno

El Parlament de Cataluña ha hecho este martes un nuevo ejercicio de filibusterismo político al rechazar la Mesa de la Cámara que los letrados puedan emitir un informe sobre cómo quedaba el voto ponderado en las comisiones. Con esta decisión, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han sumado fuerzas (4 votos) frente a los tres de Ciudadanos y PSC para evitar que el independentismo quede en minoría en las comisiones, tal y como está ahora en el Pleno.

No se trata de una cuestión formal ni menor, porque en las comisiones del Parlament se adoptan acuerdos de calado político. Este miércoles, sin ir más lejos, comparecerá el consejero de Interior Miquel Buch, para explicar la actuación de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre ante el Parlament de Cataluña.

Con la decisión de la Mesa de este martes, el independentismo pretende no ahondar en la herida de la división que afloró el pasado día 9, cuando quedó en minoría en el Parlament (61 de 135 diputados), después de que Junts per Catalunya y Esquerra no se pusieran de acuerdo sobre la sustitución de los diputados suspendidos de sus funciones al ser procesados por el juez Pablo Llarena. Eso hizo que a la hora de votar propuestas de resolución en el debate de política general, el secesionismo perdiera varias votaciones.

Esa situación se podría repetir ahora en las comisiones del Parlament y la oposición ha llevado a la Mesa de hoy la petición de un informe a los letrados de la Cámara, como el que hace unos días encargó el presidente de la Cámara, Roger Torrent, sobre los diputados sustituidos.

Aquel texto fue contundente: advirtió de la inconstitucionalidad de que se contaran los votos de los parlamentarios suspendidos si no designaban un sustituto, consideró que la Mesa podría estar incurriendo en responsabilidades penales si dejaba que votasen y alertó de la nulidad de todos los actos parlamentarios en los que participasen esos diputados.

El informe que este martes ha rechazado la Mesa podría haber ido en esa misma línea y, por ello, el independentismo ha rechazado que se vuelvan a pronunciar los letrados de la Cámara.