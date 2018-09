Aragonès: “El Estado solo negociará cuando no tenga más remedio”

El vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la presidencia de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha pronosticado este sábado en Barcelona que el Gobierno solo aceptará negociar cuando no le quede más remedio ante el aumento del voto independentista, y que ese será el momento de pactar la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Durante su intervención en el consejo nacional de ERC, Aragonès ha reclamado al secesionismo que siga trabajando para ampliar su apoyo en la sociedad, de manera que el referéndum de independencia que ahora parece "imposible" se acabe convirtiendo en "inevitable". Para llegar a ese punto, el dirigente de Esquerra ha asegurado que primero es necesario crear tres "condiciones objetivas".

La primera, ha dicho, pasaría por lograr una mayoría interna "más fuerte, grande, diversa y transversal", de manera que el apoyo a la ruptura con España no sea del 47%, como sucedió en las últimas elecciones catalanas del 21 de diciembre. "No hemos de pensar en clave de ganar por un voto, hemos de trabajar para conseguir mayoría inapelable y que el conjunto de la sociedad acepte el resultado", ha insistido.

Otra de las condiciones, ha continuado Aragonès, es la de ligar la causa independentista catalana a la de la democracia y ganarse a la opinión pública española para que afloren las "contradicciones del Estado". Y finalmente, conseguir el reconocimiento externo internacional. Eso significa "explicar al mundo la injusticia que se vive en Cataluña, que forma parte del Estado sin estar avalado por su ciudadanía".

El vicepresidente catalán considera que, en esa tesitura, el Gobierno acabará negociando. "El Estado no negociará por convicciones, lo hará cuando no tenga más remedio que hacerlo", ha añadido. Aragonès también ha asegurado que "hace falta construir las condiciones para que el derecho de autodeterminación sea avalado internacionalmente, con los estándares democráticos y que el debate no sean los jueces".

El líder independentista se ha posicionado así claramente en contra de la unilateralidad que se produjo en Cataluña hace un año, cuando se celebró la consulta ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia del 27 de aquel mes. Con todo, ha concluido con un mensaje a los sectores más escorados hacia el independentismo y ha aclarado que Esquerra tampoco renuncia a volver a la unilateralidad si no queda más remedio.

"Si el Estado persiste, nosotros seguiremos porque no renunciaremos a ninguna vía pacífica y democrática", ha insistido Aragonès, quien considera que "no ha variado la estrategia del Estado de la represión pese al cambio de Gobierno".

El mensaje de Aragonès se produce cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario del 1 de octubre, una fecha que el independentismo sigue reivindicando como el punto de partida. "Es el momento fundacional de la república catalana. Aquel día ganamos y el Estado fue burlado, intentó parar los votos con golpes", ha dicho.

Durante el consejo nacional de ERC ha intervenido desde Suiza la secretaria general del partido, Marta Rovira, que hace seis meses huyó a aquel país y no se presentó a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Rovira ha cargado contra "el juicio político que están preparando desde hace meses" y ha reivindicado la actuación de entonces del independentismo contra el que, según ella, "se ha abierto una causa general."

"Hacer un referéndum no es ningún delito, ni querer un cambio político en un Estado puede ser delito", ha dicho Rovira, quien entiende que "el 1 de octubre es un punto de no retorno". En otro momento, Rovira ha reclamado unidad al independentismo, porque "consensuar no significa competir ni uniformar", en lo que se ha entendido como una réplica al intento de Carles Puigdemont de marcar distancias con Esquerra.