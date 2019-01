Puigdemont exige a Sánchez una mesa de diálogo para desbloquear los Presupuestos

FOTO: Carles Puigdemont junto al presidente del PDeCAT, David Bonheví, en la denominada Casa de la República de Waterloo, este lunes. / VÍDEO Declaraciones de Puigdemont, este lunes, sobre los Presupuestos. Delmi Álvarez / ATLAS

Carles Puigdemont abre el melón de las ofertas a Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos del Estado para 2019. El expresident catalán, que se haya en Bélgica huido de la justicia ha comparecido en la denominada Casa de la República de Waterloo tras un encuentro extraordinario con la dirección ejecutiva del PDeCAT, y ha puesto al Gobierno dos condiciones: crear "una mesa de diálogo con mediación independiente para poner sobre la mesa una salida política al conflicto". Y, en segundo lugar, la creación de una comisión que verifique el cumplimiento de los compromisos del Estado con Cataluña empezando por el propio Estatuto catalán, un texto que para Puigdemont, se ha incumplido repetidamente. "En las actuales circunstancias no puede haber ni aprobación de Presupuestos ni prestarnos a su tramitación", ha insistido Puigdemont, que asegura que está dispuesto a dialogar "hasta el último minuto".

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha intervenido junto al expresidente. Dentro de la formación conviven voces radicales lideradas por la número dos, Miriam Nogueras, que condicionan todo acercamiento a gestos sobre autodeterminación y presos, con otras más moderadas. Estas últimas, encabezadas por dirigentes como Ferran Bel y David Font, llaman a facilitar la tramitación de los Presupuestos para no cerrar la puerta a Sánchez de inicio y contar así con más tiempo para negociar, sea cual sea la decisión final sobre su aprobación definitiva. Bonvehí ha insistido en que Sánchez no ha dado los pasos que de él espera el independentismo para que las cuentas inicien su recorrido parlamentario. "Como partido mantenemos nuestro no a los Presupuestos de Pedro Sánchez, pero somos una opción política que siempre apostamos por el diálogo, y volvemos a pedirle que se mueva de una vez y haga una propuesta política para Cataluña", ha demandado.

El mensaje coincide con el lanzado este lunes en Madrid por sus socios de Gobierno en la Generalitat. "Si mañana ERC tuviera que votar estos Presupuestos, votaría que no", ha manifestado el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, a la entrada de la Junta de Portavoces del Congreso. Las referencias temporales empleadas por los líderes independentistas hacen pensar que todavía no se ha dicho la última palabra al respecto, y especulan con la idea de que Sánchez pueda lanzar a última hora una propuesta más ambiciosa que la que pueda llegar en el futuro si se confirma la negativa a las cuentas y desaparece la necesidad del Ejecutivo de contar con los votos de los separatistas.

Puigdemont, arropado por casi una treintena de miembros del PDeCAT que viajaron a Waterloo en la mañana de este lunes, ha mostrado su desconfianza ante la oferta de Sánchez de aumentar la inversión en Cataluña, y en cualquier caso, la estima insuficiente. "Para creer que las promesas van a ser ejecutadas hay que habilitar una comisión bilateral con testigos independientes que pueda verificar y denunciar el incumplimiento de los acuerdos. Esto sería lo mínimo para tramitar unos Presupuestos, pero no está en nuestra mano que el Gobierno español pase de la retórica a los hechos", ha concretado.

El expresidente catalán ha culpado a Sánchez de la falta de comunicación entre el Gobierno y la Generalitat. "¿Hay alguna mesa de negociación abierta para abordar la situación política de Cataluña? No. ¿Es porque la parte catalana no quiere? No. Ya lo digo públicamente. La queremos", ha insistido.