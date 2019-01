Puigdemont deja en manos de ERC y PDeCAT el permitir el trámite de los Presupuestos

Pere Aragonès, este jueves. En el vídeo, declaraciones del vicepresidente del Govern. EFE

El encuentro en Bélgica entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresident Carles Puigdemont se ha saldado con una enmienda de la plana del primero por parte del segundo. El pasado miércoles, Torra alertó de una crisis en el Govern si ERC y el PDeCAT iban por libre y se saltaban el acuerdo con el Govern sobre el apoyo a la tramitación de los Presupuestos Generales. Puigdemont ha dicho esta mañana que los grupos son autónomos para decidir qué votan, pero que tendrán que explicar su posicionamiento.

"La tramitación de las cuentas depende de la voluntad de los grupos parlamentarios de Madrid. Sea cual sea, tendrán que argumentar sus posiciones. El Govern puede tener una opinión política, pero no puede decidir", ha dicho Puigdemont en una intervención conjunta con Torra a la entrada de la denominada Casa de la República en Waterloo. El expresidente, huido de la justicia española en Bélgica, ha recordado que ambos grupos están comprometidos con un no definitivo a las cuentas.

Cuando a Torra se la ha preguntado si insistía en la crisis de Govern en caso de una votación discordante, se ha referido a las palabras del vicepresidente, Pere Aragonès, que ha asegurado que ambas formaciones independentistas votarán lo mismo. Puigdemont también ha lamentado que ahora se venda como una concesión "cumplir el Estatut" y ha criticado que la Generalitat no tenga una manera de auditar el nivel de cumplimiento en las inversiones que promete el Gobierno central.

Aragonès, por su parte, ha avisado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el voto de ERC respecto a los presupuestos del Estado no depende solo de las inversiones prometidas a Cataluña, sino también de movimientos respecto a los políticos catalanes encarcelados. El órgano de dirección de los republicanos se reúne hoy con su secretaria general, Marta Rovira, en Ginebra, donde está huida de la justicia española. El presidente Quim Torra, por su parte, ha viajado a Bruselas para verse con el expresidente Carles Puigdemont.

"No va solo de partidas presupuestarias", ha remarcado tras conocerse que en el proyecto de cuentas prevé que la inversión en Cataluña, una de las grandes demandas históricas, crezca por encima del 18% del total, frente al 13% proyectado para este ejercicio. Ese 18% es una exigencia del nacionalismo, recogida en el Estatut. Son más de 800 millones de euros.



Aragonès ha asegurado que los presupuestos del Estado para 2019 son, en realidad, "la segunda vuelta de la moción de censura" que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia, y por ello le ha reclamado "movimientos claros" respecto a los políticos soberanistas encarcelados y al derecho a la autodeterminación. "No abriremos las puertas de La Moncloa a una coalición de derecha extrema, pero quien tiene la llave de esta puerta no somos nosotros, sino Pedro Sánchez, que es el único que puede convocar elecciones", ha argumentado el número dos del gobierno catalán.



Esquerra, al igual que el PDeCAT, está inmerso en el debate sobre si permitir o no la tramitación de las cuentas que este viernes aprobará el Consejo de Ministros y que serán llevadas la próxima semana al Congreso. Aragonès ha precisado que ERC no descarta una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos - "todo está abierto", ha asegurado-, y ha añadido que todo dependerá de la actitud del presidente del Gobierno. "Cuanto antes lleguen las respuestas (a las demandas catalanas), antes se tomará una decisión. En este caso, el silencio administrativo es negativo", ha dejado claro Aragonès.



"Sánchez debe generar las condiciones para permitir que esta mayoría (parlamentaria) que permitió la moción de censura pueda ser operativa, y no sirve siempre ir diciendo: 'o la derecha o yo', porque esto sería pedir un cheque en blanco, y no hemos hecho el 1 de octubre para dar un cheque en blanco al PSOE", ha afirmado.

En primer lugar, ERC reclama que la abogacía del Estado retire las acusaciones contra los acusados del 'procés', y en segundo lugar que se constituya una "mesa de negociación sobre el futuro político de Cataluña" que permita hablar sobre autodeterminación. Después de la reunión entre los presidentes del Gobierno y la Generalitat del pasado 20 de diciembre, Aragonès ha explicado que se está "trabajando para poder tener" otra reunión entre ministros, consejeros y vicepresidentes de ambos gobiernos "en las próximas dos semanas".



En la reunión del pasado 20 de diciembre, Quim Torra entregó a Pedro Sánchez una propuesta con 21 puntos, y ahora Aragonès cree que el Gobierno debería comprometerse por escrito a "abrir la puerta" al derecho de la autodeterminación y habilitar esta mesa de negociación política, así como a "revertir" la estrategia "represiva" del anterior Gobierno. Y es que si la intención del PSOE es garantizar su estabilidad parlamentaria hasta el final de la legislatura, debe haber movimientos en cuestiones de fondo, insiste Aragonès.



"Si alguien se piensa que esto va de partidas presupuestarias (...) creo que no ha entendido nuestro planteamiento", ha asegurado Aragonès, con el fin de dejar claro que el voto de ERC a las cuentas del Estado para 2019 no dependerá solo de las inversiones que reciba esta comunidad. En esta línea, Aragonès ha recordado que hay "mecanismos diferentes" para permitir que Cataluña reciba inversiones sin necesidad de canalizarlas a través de los presupuestos. En cualquier caso, Aragonès ha remarcado que "la relación entre gobiernos, sea cual sea el escenario de presupuestos, debe continuar".

Por su parte, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmado este viernes en una entrevista a Ràdio 4 que su formación no entiende que PDeCAT y ERC "no den un 'no' radical" a los Presupuestos del Estado que el Gobierno aprobará en las próximas horas, y que supediten el objetivo de la autodeterminación "a un diálogo que es absolutamente inexistente".