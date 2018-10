Junqueras desplaza a la prisión de Lledoners el centro político de Cataluña

A la plaza de Sant Jaume de Barcelona, sede de la Generalitat y del Ayuntamiento, le ha salido un fuerte rival como centro de la vida política catalana. Con un Govern en precario y presidido por Quim Torra, que se autodefine como presidente “provisional”, los políticos presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona) por la causa del procés han adquirido los últimos meses un protagonismo inusitado y de entre ellos destaca el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha multiplicado su actividad para intentar llevar el independentismo a posiciones más pragmáticas, contrarrestando así la línea dura de Carles Puigdemont.

Junqueras, con el resto de exmiembros del gobierno catalán encarcelados, fueron trasladados a centros penitenciarios catalanes la primera semana de julio. Los hombres escogieron la prisión de Lledoners, un centro moderno y de tamaño mediano considerado “poco conflictivo”. Todos comparten módulo, el número dos. Las reuniones son constantes y Junqueras las aprovecha para intentar mantener el liderazgo de su partido, Esquerra Republicana, al tiempo que trata de virar el discurso más exaltado de hace un año hacia posiciones más pragmáticas que, en muchas ocasiones, son difíciles de entender para unas bases independentistas a las que se había intentado convencer de que la República catalana era ya un hecho.

“Oriol tiene claro que Cataluña no solo no se ha independizado sino que el problema político no se resolverá en un año; que esto va para largo”, explica Sergi Sol, estrecho colaborador de Junqueras y que está ultimando un libro sobre el encarcelamiento del ex vicepresidente de la Generalitat.

Más allá de sus correligionarios han visitado a Junqueras políticos de amplio espectro. Entre ellos destaca el lehendakari Iñigo Urkullu, que acudió a Lledoners el 14 de agosto para entrevistarse con él. El gesto no fue baladí y esta visita despertó cierto malestar en el otro polo del independentismo, el que lidera Carles Puigdemont. “Aprovechando la visita a Junqueras, Urkullu debería haber visitado al resto de presos”, dijo la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras. Urkullu, que intentó sin éxito frenar la proclamación de la independencia el pasado 27 de octubre, buscó con esta entrevista con Junqueras, cuyo contenido no ha trascendido, dar cierto espaldarazo a quienes ahora defienden posiciones más templadas dentro del secesionismo, por más que Junqueras sea considerado el gran responsable de presionar a Carles Puigdemont para que, en lugar de convocar elecciones proclamase la independencia.

Además de Urkullu han visitado a Junqueras políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el dirigente de Esquerra Unida Joan Josep Nuet y políticos nacionalistas vascos como Joseba Azkárraga o Jon Iñarritu, de Bildu. El mensaje de Junqueras, sobre todo las últimas semanas es muy concreto y se basa en tres cuestiones. La primera: El independentismo hizo un gran acto de fuerza con la consulta del 1 de octubre del año pasado, pero no basta con el 47% de los votos para independizarse, y menos cuando los contrarios a ello están altamente movilizados e irritados por la situación, lo que ejemplifica con el hecho que Ciudadanos ganase las elecciones catalanas del año pasado. En segundo lugar llama a la “no confrontación”, ya que, según su entorno, está altamente preocupado por los conatos de violencia que han emergido en las últimas manifestaciones, de diferente signo, en Cataluña. Su tercera preocupación es la unidad de su partido, Esquerra. Teme que su encarcelamiento, que considera que “va para largo” junto al hecho de que la secretaria general, Marta Rovira, esté en Suiza para evitar al acción de la justicia española, minen las posibilidades del partido.

"Sigue mandando"

Junqueras, que será candidato de ERC a las europeas, ha querido dejar claro las últimas semanas que, como dice un dirigente republicano, “sigue mandando, y mucho”. Son suyas las decisiones de situar a Ernest Maragall como candidato a la alcaldía de Barcelona o el plante de ERC ante Junts per Catalunya para que Carles Puigdemont no tenga un tratamiento preferencial en el Parlamento catalán respecto a otros diputados suspendidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Estos movimientos han aumentado la tensión entre los dos grandes partidos independentistas, enzarzados ya en una disputa electoral para ver quien acabará teniendo el liderazgo del movimiento, hoy escorado hacia Puigdemont y su sector. En cualquier caso, Junqueras pide desmarcarse del expresidente: “no tengáis miedo a decir la verdad, no tenemos ninguna república; lo que hay que hacer es poner las luces largas y trabajar a largo plazo”, suele repetir.

El objetivo de Junqueras ahora es que el nuevo discurso de ERC cuaje entre las bases y que ello le dé el liderazgo del movimiento, que estos últimos meses ha quedado en manos de los sectores más radicales de la ANC y de Junts per Catalunya. En invierno llegará el juicio del procés y, después, en función de la sentencia otras elecciones catalanas. Esos comicios serán el gran medidor de los apoyos independentistas.