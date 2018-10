La bronca entre ERC y Junts per Catalunya amenaza la estabilidad del Gobierno catalán

La estabilidad del Gobierno de Quim Torra del que forman parte el PDeCAT y Esquerra Republicana atraviesa por su peor momento después del desencuentro interminable entre ambas formaciones sobre la suspensión de los derechos de los seis diputados independentistas.

El portavoz de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha registrado este jueves un documento dirigido a la Mesa del Parlament en el que anuncia que los cuatro diputados de esta formación continuarán votando al amparo de la delegación de voto que ya hicieron el 31 de mayo. Los neoconvergentes entienden que no es necesario que Carles Puigdemont, huido en Bruselas, así como Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull vuelvan a hacer una nueva delegación de sus derechos como diputados y que sigue vigente la que ya firmaron el pasado 31 de mayo y que desde entonces les ha permitido votar en la Cámara.

Sin embargo, Esquerra Republicana y el presidente del Parlament, Roger Torrent, rechazan esa fórmula y creen que después del acuerdo del pleno del pasado martes, es necesario que cada diputado designe la persona en la que delega el ejercicio de sus derechos parlamentarios, como hicieron el mismo martes Oriol Junqueras y Raül Romeva.

La Mesa del Parlament está reunida este jueves por la mañana y queda por ver si Junts per Catalunya acepta la petición de Roger Torrent de que se subsane lo que considera un "defecto de forma" en el escrito de Junts per Catalunya. Si esta formación no rectifica se abre un escenario imprevisible que podría obligar incluso a aplazar, si no suspender, el pleno previsto de las 12 horas en el que se deben votar las propuestas de resolución tras el debate de política general que se ha celebrado martes y miércoles.