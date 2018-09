Junqueras anuncia que será el candidato de ERC en las elecciones europeas de mayo

El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado a través de una carta a la militancia de su partido que será el próximo cabeza de lista a las elecciones europeas. "Quiero defender mis derechos políticos y los de todos los represaliados, que es aquello que nos quieren arrebatar, y por eso he decidido presentarme a las elecciones europeas, es la mejor manera de no hacer efectiva la represión que nos quieren imponer", ha dicho el que fuera vicepresidente de la Generalitat desde la cárcel de Lledoners. "Presentarme a Europa es la mejor manera de denunciar el retroceso democrático y la represión del Estado español", ha añadido el político independentista, en prisión preventiva desde hace once meses. "Después de reflexionarlo personalmente y compartirlo con los compañeros que están sufriendo la represión, me siento con fuerza y coraje para encabezar la candidatura de Esquerra Republicana a las elecciones europeas de mayo de 2019, siempre que así lo considere el partido", ha añadido.

"Estamos a las puertas del 1-O, el día que lo cambió todo, el día que el pueblo y las instituciones hicieron conjuntamente posible el referéndum de autodeterminación que nos dijeron que sería imposible, el día que mostramos a Europa y al mundo una de las peores caras de este Estado. El 1-O fue una victoria abrumadora, igual que el 3-O, y ahora hace falta seguir trabajando para continuar ganando y defendiendo los derechos y libertades de Cataluña y todos sus ciudadanos", arranca la misiva. Junqueras asegura estar "absolutamente orgulloso" de lo sucedido ahora hace un año en Cataluña: "Hacer un referéndum no es ningún delito, querer un cambio político para mi país y poner la decisión en manos de sus ciudadanos no es ningún delito". El líder de ERC remacha: "Y la represión, evidentemente, no es ninguna solución".

Junqueras reconoce abiertamente el objetivo de su candidatura a Europa, la internacionalización del conflicto catalán: "Internacionalizar la causa de la libertad de Cataluña, y denunciar la causa general contra el independentismo, que se ha convertido en una causa general contra la democracia, es hoy más necesario que nunca". A lo que añade: "Mostrar a Europa las debilidades y las vergüenzas del reino español es hoy más importante que nunca".