La ANC amenaza a Torra con retirarle el apoyo si no hay estrategia para la República

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha exigido este sábado al Govern de Quim Torra que fije antes del 21 de diciembre una estrategia "única y nítida" para implementar "la república catalana" y le ha advertido de que, si no lo hace, la entidad dejará de apoyarle y organizará movilizaciones en la calle críticas con el Ejecutivo catalán. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha pedido a los políticos del Govern de Junts per Catalunya y ERC que "hagan un paso al lado" si no se ven capaces de suscribir la hoja de ruta que lleve a implantar la República.

La entidad independentista ha revisado su estrategia política en un plenario extraordinario del Secretariado Nacional celebrado este sábado en Barcelona. Del plenario han salido tres resoluciones, aprobadas por amplia mayoría. En el segundo de los documentos, un balance sobre los cuatro meses de acción de Gobierno de Quim Torra, la ANC se ha mostrado muy crítica con lo que considera una estrategia "dilatoria y desmovilizante". "Hemos constatado la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace", ha dicho Paluzie.

La entidad ha pedido que se garantice un acuerdo estable entre los dos partidos gobernantes y ha reclamado que estos "recuperen la unidad de acción parlamentaria" con la CUP. En este sentido, Paluzie ha considerado que un pacto con Catalunya en Comú para sacar adelante los presupuestos sería contradictorio y ha defendido que se llegue a acuerdos con la CUP. "Si continúa la disparidad de criterios estratégicos, la ANC no acompañará al Govern y seremos críticos", ha avisado.

En el tercer documento, el Plan Estratégico de la entidad, la ANC ha definido "tres escenarios posibles para llegar a la independencia". El primero de ellos, improbable según su presidenta, es un referéndum acordado y bilateral. El segundo, un referéndum acordado fruto de la intermediación de organismos internacionales, también "poco probable", según la entidad. El tercer escenario es el de la vía unilateral, en el que la ANC se ha reafirmado.

Paluzie ha descartado una convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña porque "no resuelven nada". Entre las medidas que proponen al Govern para definir la estrategia, la ANC destaca la puesta en marcha del Consell per la República, la unidad de acción entre instituciones y ciudadanía movilizada y la puesta en libertad de los políticos presos. La ANC también potenciará las primarias para las elecciones municipales, con el objetivo de ganar Barcelona.