Vodafone y Deutsche Telekom se plantean el abandono del MWC

Vodafone y Deustche Telekom se están planteando seriamente su presencia en el Mobile World Congress de Barcelona por la crisis desatada por el coronavirus, y podrían adoptar hoy mismo una decisión para declinar su asistencia, informaron en fuentes de las operadoras europeas.

El consejero delegado de Vodafone, Nick Read, y su homólogo de la operadora alemana, Timotheus Höttges, están en contacto con el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y el de Orange, Stéphane Richard, para informales de su decisión en caso de que la adopten.

No obstante, tanto la operadora española como la francesa son renuentes a adoptar una postura conjunta. En el caso de Telefónica porque ejerce de anfitriona, y tanto desde el Gobierno como desde la Generalitat de Catalunya respaldan que siga adelante el Congreso y verían con muy malos ojos una espantada de la multinacional española.

En el caso de Orange, porque se da la circunstancia de que Stéphane Richard es el presidente de turno de la GSMA, la asociación de operadores y fabricantes que organiza el evento.

Aunque la decisión no está tomada, las mimas fuentes apuntan a que entre los cuatro mayores operadores europeos está creciendo la preocupación a medida de que grandes multinacionales como NTT DoCoMo, Amazon, Sony o Intel, que se ha sumado este martes a la lista de deserciones, comunican su abandono.

Las mismas fuentes aseguran que aunque la preocupación existe no ha se ha creado ningún comité de crisis como tal, ni existe ningún compromiso entre los cuatro operadores para adoptar una decisión conjunta.

Pallete está en primera línea de fuego y en una difícil situación. De hecho, la mesa redonda inaugural de los operadores está programada con la presencia del presidente de Telefónica, y sus homólogos de la japonesa NTT DoCoMo, Kazuhiro Yoshizawa, y el consejero delegado de Orange.Como quiera que el presidente de la operadora japonesa ya ha declinado su presencia, las multinacionales española y francesa deben decidir ahora si acuden a este acto inaugural que está moderado por Mats Grandyr, el director general de la GSMA, la organizadora del evento que agrupa a operadores y fabricantes.

La presencia de las cuatro operadoras europeas en el MWC20 es muy importante, con pabellones propios, y el desplazamiento de una numerosa delegación. Todas ellas tienen programadas actos informativos y demostraciones desde el domingo, día 23, hasta el miércoles, día 26 de febrero. Por eso, no quieren correr el más mínimo riesgo con clientes, proveedores y periodistas que han sido invitados a los actos, señalan las mismas fuentes.

Deserciones

Las empresas que han cancelado su asistencia desde el pasado jueves son, por este orden, LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Umidigi y Gigaset, Intel y Mediatek. Para evitar el efecto arrastre de tanto peso pesado, la organización del congreso comunicó este domingo la adopción de varias medidas, entre ellas la prohibición de entrada a todas las personas que provengan de la provincia de Hubei. La demostración de que han estado fuera del país 14 días antes del evento se podrá hacer mediante el sello del pasaporte o un certificado de salud.En las entradas los asistentes deberán dar fe de que no han estado en contacto con ninguna persona infectada. Esta mañana, la GSMA se ha limitado a asegurar que no tiene nada más que añadir a su último comunicado de anoche.

El sector de la restauración de Barcelona vive con preocupación las primeras cancelaciones que están registrando los restaurantes de la ciudad para los días del Congreso de Móviles, al igual que les ocurre a los hoteleros de la Ciudad Condal, que no obstante han asegurado que es pronto para predecir las consecuencias.

El consejero de Políticas Digitales de la Generalitar, Jordi Puigneró, ha descartado este lunes, en declaraciones a RACC1, que esté sobre la mesa la posibilidad de cancelar o retrasar el MWC, que está previsto que se celebre del 24 al 27 de febrero y que cuenta con unos 3.000 expositores. "El Mobile no cuelga de un hilo", ha dicho. No en vano, se espera que el Mobile deje un impacto económico de unos 492 millones de euros, además de unos 14.000 empleos a tiempo parcial, en caso de que estas cancelaciones no tengan mayor efecto.