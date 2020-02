Un Mobile con mascarilla y sin apretones de manos

Un trabajador sale del recinto de Fira Barcelona de Gran Via, donde se va a celebrar el Mobile.

En el Mobile World Congress de Barcelona es habitual ver congresistas con los ojos ocultos detrás de gafas de realidad virtual. Este año, algunos —o muchos— optarán por taparse preventivamente las vías respiratorias. La asociación de operadores que organiza el congreso, GSMA, anunció ayer que ofrecerá “una provisión de mascarillas para los que quieran usarlas”. El Mobile, que espera más de 100.000 asistentes en Barcelona del 24 al 27 de febrero, se prepara para luchar contra el coronavirus y sus consecuencias. La Generalitat montó ayer a última hora un rueda de prensa para dejar claro que los contagios son poco probables. Sin embargo, la consejera de Salud, Alba Vergés, aseguró también que el sistema sanitario catalán está “absolutamente preparado para detectar y tratar” la enfermedad.

GSMA limpiará y desinfectará sin cesar los espacios con pantallas táctiles, micrófonos, zonas de cáterin, barandillas y baños. Además, ofrecerá atención medica a los congresistas y, a partir del día 12, un teléfono informativo las 24 horas del día para consultas relacionadas con la crisis sanitaria. No obstante, estas medidas de urgencia no han parecido suficientes a la sueca Ericsson que, con gran peso en el congreso, ayer anunció que cancelaba su participación “porque la salud y la seguridad de los empleados y clientes no puede ser asegurada”. LG tomó la decisión por el mismo motivo. Y también la china ZTE anunció la cancelación de su rueda de prensa.

La organización está convencida de que el congreso “se va a celebrar como está planeado”. Con una participación de 2.400 empresas, de momento las cancelaciones son un goteo. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, explicó que las compañías que “libremente” han decidido no viajar a Barcelona “no tienen en absoluto razones objetivas”. El jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, destacó que la “probabilidad de posibles contagios en Europa va bajando” y llamó a la calma. Ante la idea de la desconfianza que algunas empresas puedan tener en la sanidad de Cataluña zanjó: “Por aquí no paso”.

Las chinas Huawei y Xiaomi confirmaron que participarán en el evento. La primera detalló que “llevará a cabo medidas preventivas para ayudar a contener la propagación del coronavirus”. La segunda contó que cuando se acerquen las fechas del congreso comunicará su “protocolo detallado” de prevención ante la crisis sanitaria.

La Generalitat asegura que los contagios son poco probables

“No lo hemos comentado mucho, pero seguiremos a rajatabla las acciones preventivas”, aseguró una responsable de la compañía Barcelonesa Abiquo, con una plantilla de menos de 50 empleados. La multinacional rusa a de antivirus Kaspersky explicó que todos sus empleados que vayan al Mobile recibirán mascarillas respiratorias y desinfectantes.

El Departamento de Salud de la Generalitat y el Mobile trabajan codo a codo para establecer protocolos para evitar posibles contagios de la enfermedad, registrada por primera vez en la región china de Wuhan. La Generalitat ha instruido a 200 profesionales sobre cómo actuar ante el coronavirus y esta formación se impartirá también en la red privada. El servicio médico del Mobile estará coordinado con los criterios del sistema catalán. Algunas recomendaciones son taparse la boca con el antebrazo al estornudar, evitar apretones de manos y lavarse las manos muy a menudo. El Mobile y Salud reforzarán la señalización de los puntos de higiene y asistenciales.

Un teléfono estará disponible 24 horas al día para informar

sobre el virus

Cuarentenas en España

GSMA menciona medidas más extremas que pueden tomar los expositores, como “llegar antes a España para tener tiempo de pasar una autocuarentena”, de 14 días. El secretario de Salud Pública de la Generalitat dice que estas opciones son “respetables”, pero posiblemente también “innecesarias”.

“Es de gran importancia para la GSMA continuar convocando a la industria en este momento crítico donde la conectividad está en la cúspide de una nueva revolución industrial”, aseguraron en un comunicado los organizadores. Lamentaron la baja de Ericsson, auqnue aliviados “por el compromiso de que estarán en el MWC 2021”.