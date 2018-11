Arreglar el desastre de Internet

D. RODRÍGUEZ

Dos frases resumen la evolución de la percepción de la privacidad en Internet. La primera es de 1993, cuando en un chiste de The New Yorker aparecía un perro sentado frente a un ordenador diciendo: “En Internet nadie sabe que eres un perro”. La segunda frase la pronunció Mark Zuckerberg en 2010, cuando dijo que la sociedad ya no exigía privacidad. “Hoy no lo diría”, opina la académica Carissa Véliz, que propone que el anonimato puede ser tanto un problema (por el dominio de los troles y los acosadores del espacio público) como una solución que ayude a recuperar parte de la privacidad y la libertad de expresión que perdimos: “no estamos hechos para estar expuestos todo el tiempo, nos estresa, es antídoto de la creatividad, de pensar diferente”.

Según el último informe de la WWW Foundation, el discurso tóxico es “rampante” y lo sufren de forma más intensa mujeres, gente joven y minorías étnicas.