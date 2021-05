Euforia y escepticismo ante una vuelta a clase presencial

Buenos días,

El ministro de Universidades anunció el pasado jueves que el curso que viene todas las clases serían presenciales en los campus, eso sí, extremando las medidas de higiene sanitaria (distancia y ventilación). EL PAÍS se hizo eco de la noticia, que tuvo un gran impacto en redes. Entre los lectores cundió una mezcla de incredulidad, esperanza y alegría. Y esta creció aún más cuando adelantamos las medidas que este miércoles el ministerio de Isabel Celaá va a proponer a las comunidades autónomas para la vuelta al colegio en septiembre. La propuesta contiene un cambio relevante: la separación entre los alumnos cuando estén sentados en clase podrá reducirse a 1,2 metros (este curso debe ser de al menos 1,5 metros). El objetivo es que quepan más estudiantes en el aula y pueda garantizarse la plena presencialidad en todas las etapas educativas, incluida la ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas y Deportivas.

Los beneficios de la docencia in situ son palmarios y las administraciones se esfuerzan por recobrarla. En rueda de prensa, Celaá se enorgulleció de que España es con Suecia el único país que ha mantenido abiertas las aulas todo el curso, con un porcentaje de grupos en cuarentena que no ha sobrepasado el 2% en ningún momento. Algunas estimaciones predicen que, en todo el mundo, tal vez 10 millones de estudiantes no regresen a las aulas, 24 millones si contamos también la educación superior. Lo cuenta presidente del Consejo Asesor de la OEI en este periódico.

Sin clases en remoto, los escolares abandonarán en parte las lecturas en pantalla. Y es algo positivo. El papel suele ir asociado a una mejor comprensión, sobre todo cuando se trata de textos informativos y expositivos, según recoge en un informe de la OCDE basado en los datos del Informe PISA 2018.

Castells desveló los planes de septiembre en una rueda de prensa conjunta con Celáa para hablar del destino de los 4.757 millones de Bruselas que se invertirán en digitalización, modernización de la Formación Profesional o a impulsar la universalización de la educación infantil. Y se conocieron detalles como que hay un compromiso de aumentar en tres años las plazas de cero a tres años en centros públicos un 27%.

