En casa de Rocío no entienden nada. "Han mandado a mi bebé para casa porque su compañera de clase es positivo por covid, pero no nos hacen PCR y a mi marido le hacen ir al instituto a dar clase a 70 chavales. Yo creo que no estamos cuidando bien a los estudiantes", explica esta madre madrileña desconcertada. Mientras, en los grupos de WhatsApp de clase se mezclan los mensajes de auxilio dramático con memes y chistes. "¡Horror! han confinado la clase de mi hijo Manuel por un positivo, nos tienen a todos aislados, pero al mayor no le dan alternativa on line, ni nos hacen PCR. ¿Qué curso nos espera?", se preguntaba ayer otra madre en su grupo de clase. "¡Pues haced como los reyes que no han suspendido la agenda aunque la infanta está confinada!", le respondía otra. "Esto no hay curso que lo resista", se lamenta un tercero.

Una semana después de que los pioneros hayan vuelto a las aulas, estudiantes, familias, profesores y centros están empezando a sentir las consecuencias de la improvisación, descoordinación e incoherencia de las administraciones, mientras confinan decenas de aulas en toda España.



1. Catarros que diezman las aulas

Las clases de infantil, primeros en incorporarse a las aulas, se han diezmado en apenas unos días, porque los omnipresentes mocos y la tos se convierten en sospecha de covid, y ante la duda, mejor en casa. Pero si sirve de consuelo a las maltrechas familias españolas, es mal común más allá de nuestras fronteras: está ocurriendo en Francia y otros países europeos donde la prudencia y la confusión han hecho que esta vuelta al cole sea más intermitente de lo esperado.

El regreso, apresurado según muchos docentes, ha demostrado que la apuesta del ministerio por una educación presencial 100% que planteaban en junio ha sido imposible de cumplir. Solo cinco territorios que reúnen al 10% del alumnado han conseguido el objetivo acordado con el ministerio.

Las demás comunidades han optado por soluciones mediopensionistas que no acaban de convencer y que incluso están generando serios conflictos entre las familias y los centros, como ha ocurrido con las aulas mixtas en Madrid, solución que permite ahorrar en profesores mezclando distintas edades y que han implantado varias comunidades autónomas. Incluso algunas comunidades han optado por modificar los horarios, la solución que Xavier Vidal-Folch propone en su tribuna Vuelta al cole, plan B.

Precisamente en la modificación de los horarios es donde han optado por intervenir en Ceuta, cuya gestión educativa depende del Ministerio de Educación. Se trata de la ciudad con los peores resultados educativos de Europa y para abordar el regreso a las aulas con más seguridad han optado por reducir casi a la mitad las horas lectivas de los alumnos y ha arrancado sus clases sin el cupo de profesores covid para dar apoyo a los estudiantes, lo que tampoco convence a su comunidad educativa.

2. Profesores que siguen intentándolo

Un grupo de docentes realiza vídeos divulgativos sobre hábitos seguros en la escuela en era covid

En medio de un panorama desalentador, en el que los niños se debaten entre la alegría y los protocolos de seguridad, sin abrazos ni poder jugar al pillapilla, sigue habiendo proyectos y profesionales que no se rinden, y ponen a los niños en el centro de sus esfuerzos.

Uno de esos proyectos es el que nos envía la profesora Ana Municio que colabora con el Ministerio de Educación y Radio Televisión Española y Training Wheels para el programa Aprendemos en Casa, desafiando a los niños con retos y proponiendo una serie de vídeos para que esta seguridad se aprenda de forma más llevadera. Los dos primeros vídeo explican cómo lavarse las manos o cómo llevar la mascarilla de forma segura.

3. La sombra de la huelga planea por las escuelas de media España

Mientras tanto, la sombra de la huelga planea por toda España. En Cataluña han vuelto masivamente más de un millón de alumnos esta semana bajo la amenaza de huelga, en Andalucía, que también regresó en precario a las aulas la semana pasada, varios sindicatos la han convocado para este viernes y en Galicia se tuvo que retrasar el regreso a las aulas en Secundaria Bachillerato y FP para el 23 de septiembre, dos días lectivos después de la incorporación prevista de nuevos docentes.

En Madrid, donde se aplazó la huelga con el anuncio de que se contratarían 11.000 docentes de refuerzo se reaviva la amenaza de huelga - que se ha topado con un 100% de los servicios mínimos- al saberse que los refuerzo prometidos por Ossorio no serán hasta final de curso y muchas de estas plazas se están quedando desiertas.

4. "La educación no es prioritaria" y esta generación es la que más lo va a necesitar

"Esta caótica vuelta a las aulas demuestra que la educación no es una prioridad política en nuestro país, como asegura Francisco García, secretario general de enseñanza el el sindicato mayoritario de España, CCOO en una nueva entrega de nuestra serie de entrevistas, La Vuelta al Cole según los agentes educativos. Será esta generación, la que más está sufriendo la falta de previsión de los gobernantes, quienes tendrán que hacer frente a la crisis económica y los agujeros que está dejando el virus: “Esta generación que estudia ahora educación primaria, secundaria o en la universidad es la que va a tener que pagar la deuda en la que todos los países están incurriendo para combatir la pandemia”, destaca Jaime Saavedra, máximo responsable para el ámbito educativo del Banco Mundial.

Si algo ha evidenciado este improvisado retorno a las aulas es la enorme desigualdad que existe en los diferentes sistemas educativos, como recuerda en su tribuna Mariano Jabonero, de la Organización de Estados Iberoamericanos, Normalidad frente a la catástrofe generacional. "Si no se adoptan medidas urgentes, la catástrofe generacional (...) se hará realidad", asegura.

5. El retorno universitario pantalla mediante

El regreso a las aulas en la universidad que arranca esta semana será también diferente y desconcertante y en él las tecnologías y las redes sociales jugarán un papel determinante. Varias universidades están implantado programas de bienvenida para compensar esta anormalidad en el retorno.

Todo mientras algunos alumnos protestaban esta semana porque en algunas regiones las prácticas sanitarias están en peligro: a pesar de que se recurrió a los estudiantes durante la pandemia para afrontar el aluvión en los hospitales, ahora se limita su acceso a las prácticas en los centros sanitarios alegando motivos de seguridad.

Hasta la semana que viene.

