El puerto de Valencia suaviza su ampliación norte para evitar una nueva declaración de impacto

El puerto de Valencia reduce su ampliación norte para suavizar el efecto sobre el frente marítimo valenciano y evitar una nueva declaración de impacto ambiental. El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha informado este viernes al consejo de administración de la entidad de que la prolongación del dique de abrigo previsto en la ampliación, de 503 metros de longitud, no se hará, y tampoco se verá afectado el dragado, que se queda en los 18 metros de profundidad actuales frente a los 22 que se pretendían en principio. Con los cambios, el dirigente pretende desactivar la polémica en torno a un proyecto que ha dividido al Gobierno valenciano, una coalición formada por socialistas, Compromís y Unides Podem. De hecho, fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien avanzó el jueves en las Cortes Valencianas los cambios en el proyecto.

Sin embargo, las diferencias políticas no se han disipado. Tras el pleno del Consell, la vicepresidenta Mónica Oltra ha dicho este viernes que "tendrá que dirimirse desde el punto de vista técnico" si la reforma del proyecto evita elaborar una nueva declaración de impacto ambiental. Ha señalado que las correcciones son un adelanto que demuestra que "las cosas no son siempre blancas o negras, sino que hay una escala entre medio", y ha recordado que la ampliación se proyectó en 2006, cuando no existía la misma sensibilidad medioambiental que ahora ni se había declarado la emergencia climática. La reforma deberá estudiarse técnicamente "no con los ojos de 2006, sino con los ojos y la realidad de 2020". ¿La posición del Consell y de sus miembros (PSPV-PSOE, Compromís y Podem) es unitaria respecto a la ampliación del puerto?, le han preguntado. “El Consell no ha tratado este tema”, ha respondido la vicepresidenta con un indisimulado malestar.

La vicepresidenta ha rehusado pronunciarse sobre si con los cambios anunciados sería necesaria o no una nueva declaración de impacto ambiental, y preguntada sobre si el Consell tiene una posición unitaria sobre la ampliación del puerto, ha insistido en que no lo han debatido, y que primero hay que esperar a que se concrete lo que este jueves se anunció "de una manera muy somera". Finalmente, preguntada sobre si los consejeros y, en concreto la vicepresidenta, han sido informados sobre las negociaciones de las modificaciones antes de que Puig las anunciara, Oltra se ha limitado a señalar: "El Consell no ha tratado este tema".

El presidente del puerto, Aurelio Martínez, ha precisado en una comparecencia pública este viernes que la polémica en torno al impacto de la obra se ha producido cuando la terminal era todavía un anteproyecto. "El proyecto definitivo no se había redactado y era posible introducir cambios", ha explicado. Martínez considera importante el consenso en torno a un proyecto estratégico para la economía valenciana, que no debe retrasarse. "No se trata de saber quién tiene razón", ha dicho Martínez de la solicitud de los críticos con la obra de una nueva declaración de impacto ambiental: "Nosotros creemos que está vigente y no se han incurrido en ninguna de las causas de caducidad".

El dirigente ha explicado ambas renuncias, avaladas por los técnicos y por la compañía que explotará la terminal, del grupo MSC, y ha recordado que en su momento la APV pidió a Cedex, organismo del Ministerio de Fomento, cuál debería ser la estructura del puerto de acuerdo teniendo en cuenta la agitación de las aguas del mar o cuestiones geotécnicas, y la conclusión es que la prolongación del dique de abrigo no es necesaria.

La segunda modificación tiene que ver con el dragado. "Hablamos con TIL [del grupo MSC], la compañía que explotará comercialmente la terminal norte del puerto de Valencia, y ellos creen que en los próximos 15 o 20 años no tienen previstos cambios de importancia en el tamaño de los buques. Se sienten confortables con el dragado actual", ha reconocido Martínez. Eso sí, el presidente ha enfatizado que los cambios en el mundo del transporte marítimo son constantes y para demostrarlo ha recordado que en el año 2000 los barcos tenían una capacidad para transportar 7.500 contenedores y los que navegan hoy albergan hasta 24.000.

En cuanto al relleno de la terminal, Martínez asegura que el puerto seguirá escrupulosamente lo que decía la DIA de 2007. "Lo razonable sería utilizar materiales excedentes de la ciudad. La mejor solución, la que más me gustaría, es si coincidieran las obras del túnel pasante de Valencia con la del relleno, el mejor sitio para reubicar los materiales es el puerto. El muelle Principe Felipe tiene como relleno lo que se extrajo de las actuales obras del metro".

En la sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ayer se celebró en el Parlamento autonómico, el político avanzó el "avance sustancial" que suponía que el puerto de Valencia aceptase dos de las alegaciones "fundamentales" al proyecto de ampliación norte. "Nuestro trabajo siempre será que el crecimiento económico y la sostenibilidad vayan de la mano", aseveró. Una afirmación que hoy ha suscrito literalmente el presidente de la Autoridad Portuaria.

Historia de una polémica

El puerto de Valencia ha sido durante estos meses escenario de una batalla ambiental. A un lado, la autoridad portuaria apoyada por los empresarios, que defiende la ejecución de una gran obra de ampliación sin necesidad de renovar la declaración de impacto ambiental que obtuvo en 2007 para un proyecto sensiblemente distinto del actual. El puerto tiene prisa porque el retraso que implicaría una nueva evaluación, afirman sus responsables, pondría en peligro una inversión privada de 1.100 millones de euros.

Enfrente se sitúan el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y entidades ciudadanas y ecologistas que consideran imprescindible analizar los posibles efectos negativos, especialmente sobre el Parque Natural de la Albufera, de una obra con la que el puerto aspira a convertirse en el primero del Mediterráneo en tráfico de contenedores. Los expertos consultados por este periódico se inclinan por considerar que la nueva declaración de impacto es necesaria. La última palabra la tiene el Gobierno.