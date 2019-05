MSC presenta la única oferta para construir la ampliación norte del puerto de Valencia

Terminal Investment Ltd. (TIL), empresa del grupo naviero MSC, ha presentado la única oferta para construir y gestionar la proyectada ampliación norte del Puerto de Valencia, que tiene una inversión prevista de 1.200 millones de euros y una concesión de explotación de entre 35 y 50 años. Las obras casi duplicarán la actual capacidad de contenedores del puerto valenciano, convirtiéndolo en líder del Mediterráneo.

El plazo de presentación de ofertas ha terminado a mediodía de hoy con una sola candidatura al concurso convocado para la construcción de la que sería cuarta terminal de contenedores de la instalación portuaria, que añade espacio para operar otros cinco millones de TEU, ha explicado la Autoridad Portuaria.

La futura terminal, según el pliego de condiciones aprobado en octubre de 2018, costaría 1.200 millones de euros: unos 400 millones de aportaciones públicas y entre 800 y 900 millones, de aportaciones privadas. Este espacio tendrá capacidad para unos cinco millones de TEU (o contenedores de 20 pies, el tamaño estándar), con lo que se garantizaría el crecimiento del tráfico portuario estimado para Valencia hasta 2050.

Las obras prevén un muelle de atraque de hasta 1.970 metros de longitud y 20 metros de calado en toda la dársena, una superficie de explanada adyacente y compactada de unas 137 hectáreas y un canal de acceso marítimo con 22,50 metros de calado.

Entre las exigencias para la nueva terminal está también el ser hasta un 100% automatizada y contar con una terminal ferroviaria, garantizar "la protección del medio ambiente" y usar "energías no contaminantes".

La adjudicación definitiva no se producirá, según las previsiones de la APV, antes de fin de año porque hasta el 30 de mayo no se abrirá la oferta. Después será una comisión técnica la que la evalúe y luego debe elevarse al consejo de administración del puerto, salir a exposición pública y publicarse en el BOE. Los gestores portuarios estiman que la concesión no entrará en funcionamiento hasta 2024.

El puerto valenciano cuenta hoy con espacio para 7,5 millones de TEU y en 2018 se han sobrepasado en ocupación los cinco millones. “De las tres terminales importantes de Valencia [en manos de Cosco, MSC y APM], dos están saturadas y, si tenemos en cuenta el ritmo de crecimiento anual, llegar al 85% de ocupación nos costaría de seis a ocho años. En ese momento llegaríamos al punto crítico de saturación”, explicaba el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, a finales del pasado año.

El presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha calificado de "gran noticia" que "la segunda multinacional más importante en el trafico marítimo", MSC, haya presentado oferta para el proyecto de Valencia. Según Puig, la construcción de esta terminal "va a significar una gran inversión y la creación de 7.000 puestos de trabajo".

La ampliación norte será "determinante para mejorar la capacidad exportadora" de la Comunidad Valenciana y de las regiones de su hinterland, como Madrid, ha dicho el presidente valenciano.