Lastra anuncia que la primera proposición de ley que tramitará el Congreso será la ley de eutanasia

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha avanzado este martes que la primera proposición de ley que tramitará el Congreso será la ley de eutanasia presentada por el PSOE, al ser el grupo mayoritario con 120 diputados. Lastra ha dicho en declaraciones a los medios al término de la Junta de Portavoces que es "una ley que está esperando mucha gente en este país". Los socialistas registraron este viernes en la Cámara baja su primer paquete de iniciativas de la legislatura, entre las que incluyeron la ley que legaliza la eutanasia. Según el texto, esta práctica quedaría bajo el paraguas del Servicio Nacional de Salud (SNS), es decir, se financiará con dinero público si es aprobada por los parlamentarios.

Lastra ha explicado que su grupo ya ha comenzado a registrar la que quiere que sea su "hoja de ruta" como grupo parlamentario y aquí ha citado iniciativas como la memoria democrática, contra el llamado pin parental, la lucha contra el cambio climático y, este martes, una sobre los desastres naturales. En el caso de la eutanasia, el texto registrado por el PSOE explica que esta práctica será de aplicación a "toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir" que pueda "solicitar y recibir dicha ayuda", siempre que lo haga "de forma autónoma, consciente e informada", y que se encuentre "en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables".

Será, por tanto, el propio enfermo quien deba solicitar la eutanasia a su médico y este deberá informarle debidamente del proceso que ha de seguir. Además de la de su facultativo, el paciente deberá contar con una segunda opinión y su petición pasará por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, como responsables de las competencias en materia sanitaria. Este procedimiento no podrá durar más de 32 días, según la propuesta. La normativa pretende regular, además, la labor de los médicos ante estos casos y permitir que los profesionales que así lo deseen puedan apelar a la objeción de conciencia para no practicar la eutanasia.

La eutanasia cuenta con un apoyo mayoritario entre la sociedad española, según ha venido reflejando el Centro Investigaciones Sociológicas (CIS). El 58% de los españoles contestan que "sí" cuando se les pregunta si apoyan la regulación, frente a un 10% que se muestra en contra "con seguridad". Entre el resto de opciones intermedias, la más importante (15%) es la que afirma: "Creo que sí, pero no estoy totalmente seguro".

Desde hace dos años el PSOE ha intentado regular esta práctica en España. Ese año presentó ante el Pleno del Congreso un texto muy similar al registrado este viernes —solo ha sufrido en este tiempo algún cambio técnico— que fue tomado en consideración por la Cámara, con el único voto en contra del PP. Su tramitación no se llegó a completar por la disolución de las Cortes con la convocatoria de elecciones de abril de 2019. Además, durante la campaña electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido en varias ocasiones a esta norma comprometiéndose a aprobarla en el caso de que llegara a la Moncloa, como ha sucedido tras la repetición de las elecciones generales, celebradas el pasado 10 de noviembre. Esta práctica también es uno de los temas destacados dentro de los acuerdos que han incluido PSOE y Podemos en su acuerdo de Gobierno en materia de sanidad.

Presupuestos "sociales y expansivos"

La portavoz parlamentaria también se ha referido a los presupuestos que los socialistas van a llevar a la Cámara Baja y que, según ella, serán "sociales, expansivos, inversores y positivos para toda España y también para Cataluña". La portavoz socialista ha considerado que el Gobierno ha empezado "bien" y conseguirá aprobar unos buenos presupuestos pese al "ruido" de la derecha mediática. En este sentido, se ha referido a los acuerdos alcanzados con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo de los funcionarios. En definitiva, ha dicho, "gobernabilidad y estabilidad; que no haya viernes negros sino martes ilusionantes".

Sobre el tema catalán, Lastra ha subrayado que es un conflicto "a encauzar" y para ello, ha dicho, se alcanzó con ERC un acuerdo para la convocatoria de una mesa bilateral. No obstante, ha reconocido que primero tendrá que producirse la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torrra. "Imaginamos que será en febrero", ha señalado la portavoz parlamentaria, que no ha precisado ninguna fecha. Respecto a la reforma del Código Penal, Lastra ha admitido que se encuentra en estado "primigenio" y, por tanto, no puede adelantar si finalmente se tramitará en sede parlamentaria como proposición de ley.