Nueve de cada 10 médicos de Madrid están a favor de regularizar la eutanasia

Ha opinado la Iglesia, los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y ONG de distinto pelaje. Pero no se sabía qué piensa de la eutanasia el colectivo que la tendrá que aplicar: los sanitarios. El Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ha publicado la primera encuesta en la comunidad para saber su posición. Y es abrumadora: nueve de cada 10 están a favor de su regulación.

Casi el 70% de los colegiados muestra su apoyo “con toda seguridad”, mientras que algo más del 17% “cree que sí”, sin estar completamente convencido. Solo un 6% se posiciona firmemente frente a esta medida, que está en el acuerdo preliminar de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Los médicos no creen que su posición sea más importante que la de otros colectivos: el 83% asegura que es un debate que afecta a toda la sociedad, mientras que hay una amplia mayoría (65%) que se posiciona a favor de que sean los facultativos los que apliquen la eutanasia, y no cualquier sanitario. En caso de aprobarse una ley que la permitiera, el 37% solicitaría la objeción de conciencia (ya sea seguro o probablemente), mientras que un 48% no se lo plantea. Los encuestados sí están a favor mayoritariamente (nueve de cada 10) de que se pueda solicitar la exención de practicarla por motivos morales o religiosos.

Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Icomem, ha explicado en su presentación que la encuesta no supone un posicionamiento oficial del colegio, pero sí es “una muestra estadística representativa” para mostrar lo que piensa el sector. Tampoco ha entrado a valorar cómo debería aplicarse ni en qué casos, ya que eso, ha dicho, “dependerá de la ley, si es que se aprueba”.

Es previsible que esta legislatura el Parlamento de luz verde a una norma para regular la eutanasia. Más allá del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, el Congreso ya aprobó la toma en consideración de una ley, con los únicos votos en contra de Vox y el Partido Popular.

El de Madrid es el cuarto colegio profesional que publica una encuesta similar. Los resultados son casi calcados a los que arrojaron las que se hicieron en Tarragona, Las Palmas y Bizkaia, de donde parte la iniciativa, que se extenderá a otras provincias.

