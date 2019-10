La juez Ruth Bader Ginsburg, galardonada con el premio de Filosofía y Cultura del Instituto Berggruen

Ruth Bader Ginsburg, magistrada del Tribunal Supremo y un símbolo en el avance del feminismo en Estados Unidos en el último medio siglo, ha sido galardonada con el premio de Filosofía y Cultura que concede el Instituto Berggruen. Ginsburg, de 86 años, ha sido elegida entre más de 500 nominados y una lista final de cinco nombres, según ha anunciado la institución este miércoles (madrugada del jueves en España). Es la tercera mujer en recibir este premio en cuatro ediciones

El premio Berggruen de Filosofía y Cultura está dotado con un millón de dólares (unos 900.000 euros), y se entrega cada año a “pensadores cuyas ideas han modelado en profundidad el conocimiento y el avance de la humanidad en un mundo cambiante”. Kwame Anthony Appiah, presidente del jurado, dijo en un comunicado que “pocos en nuestra era han hecho tanto por convertir ideas filosóficas en asuntos prácticos como Ruth Bader Ginsburg”. La magistrada “ha sido una visionaria y una líder estratégica en asegurar que la igualdad, la equidad y el imperio de la ley no se quedan en el ámbito de la teoría, sino en las instituciones sociales y en la vida de las personas”.

“Es un honor que la magistrada Ruth Bader Ginsburg sea la ganadora del Premio Berggruen este año”, dijo en un comunicado el inversor Nicholas Berggruen, fundador y presidente del instituto que lleva su nombre, que agradeció la elección al jurado. Amy Gutmann, presidenta de la Universidad de Pensilvania y jurado del premio, destacó que “con coraje y determinación, inteligencia, valor, compasión y un apasionado compromiso con la justicia, Ruth Bader Ginsburg creció desde un origen humilde hasta convertirse en una de las juristas más respetadas y queridas de nuestro tiempo”. La magistrada donará el importe del premio a obras de caridad y ONG, según el instituto.

La jueza Ruth Bader Ginsburg es una de las personalidades más conocidas y admiradas entre las altas instituciones de Estados Unidos. Nacida en una familia de inmigrantes rusos en Brooklyn, su carrera hasta la máxima autoridad judicial del país es una fuente de inspiración que en los últimos años se ha hecho especialmente relevante. En la Universidad de Harvard fue una de nueve mujeres entre 600 alumnos. Como abogada, fue discriminada por ser mujer en los años sesenta.

En 1993, fue nombrada para el Tribunal Supremo por el presidente Bill Clinton. Es una de las voces más progresistas de la Corte en un momento histórico en el que se ha reforzado la mayoría conservadora gracias al presidente Donald Trump y, al mismo tiempo, el movimiento por la igualdad de género es más visible que nunca. El año pasado, se estrenó un documental sobre su vida, RBG, y una película biográfica, Una cuestión de género (On the basis of sex).

El premio Berggruen de Filosofía y Cultura se creó en 2016 y su primer ganador fue el filósofo Charles Taylor. Al año siguiente le fue otorgado a la filósofa Onora O’Neill. El año pasado fue para la filósofa Martha C. Nussbaum. El jurado de este año estaba encabezado por Kwame Anthony Appiah y lo han formado premios Nobel, autores y pensadores, entre los que el comunicado de la institución cita a Antonio Damasio, David Chalmers, Amy Gutmann, Elif Shafak y Wang Hui.

El premio se entregará en una ceremonia privada el próximo 16 de diciembre en la Biblioteca Pública de Nueva York.