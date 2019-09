Plácido Domingo cancela su actuación en Nueva York en medio de las acusaciones de acoso sexual

El tenor Plácido Domingo, inmerso en un escándalo de acusaciones de acoso sexual, ha renunciado este martes a su participación en la ópera Macbeth, tan solo un día antes de su estreno en el Metropolitan Opera de Nueva York, según ha adelantado The New York Times. El cantante ha anunciado que no regresará nunca a ese teatro.

El tenor español ha afirmado que se retira del cartel un día antes para no "distraer del trabajo de los compañeros". La institución ha comunicado que Domingo no volverá a actuar en la Metropolitan Opera después de que ambas partes llegaran a un acuerdo en la necesidad de apartarse de la organización, una decisión que se produce tras conocerse que varios de los empleados estaban "furiosos" con la actuación del cantante.

"Aunque rebato firmemente las recientes alegaciones en mi contra, y estoy preocupado por un clima en el que se condena a la gente sin el debido proceso, tras una reflexión creo que mi aparición en esta producción de Macbeth restará atención al duro trabajo de mis colegas sobre el escenario y detrás de él", ha sostenido Domingo.

Este martes, el Palau de Les Arts de Valencia anunció que mantendrá su colaboración con el cantante, que tiene previsto interpretar en diciembre la ópera Nabucco, al no tener constancia de denuncias judiciales o extrajudiciales de acoso a trabajadores de esta institución.

El sindicato de ópera en EE UU anunció el pasado día nueve que investiga las acusaciones contra Plácido Domingo. La organización, que representa a los cantantes y el personal, quiere examinar si hubo fallos sistémicos que permitieron conductas inapropiadas por parte del cantante.

Un total de 20 mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual después de que la agencia Associated Press (AP) publicara en agosto una investigación en la que nueve mujeres le acusaran de acoso sexual. A esas acusaciones se sumaron, semanas después 11 testimonios más en contra del tenor.