Ainhoa Arteta sobre Plácido Domingo: “Pondría la mano en el fuego por que no acosa”

La cantante de ópera Ainhoa Arteta se ha sumado este miércoles a las intérpretes españolas que han salido en defensa de Plácido Domingo después de que nueve mujeres le hayan acusado de acoso sexual. Arteta, que considera a Domingo y a su mujer, Marta Ornelas, "como familia", dio su primer concierto en San Sebastián con la madre del tenor, coincidió después con él en el Metropolitan y lo conoce desde hace 30 años. "No tengo ni idea de si habrá flirteado y ligado. Esas cosas se hacían también antes y se siguen haciendo ahora, pero lo que pondría la mano en el fuego es en que sé que no es un acosador", ha señalado la intérprete al teléfono. Asegura que, cuando leyó la información de la agencia Associated Press, se quedó "en shock". "No se puede destruir una carrera de tantos años", explica.

Otra de las voces que ha defendido al tenor es Paloma San Basilio, con el que grabó el álbum Por fin juntos y colaboró en discos y conciertos. "Solo puedo afirmar que el señor Domingo siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan, y con el que tuve el privilegio de compartir escenario", ha afirmado la artista en un comunicado. San Basilio ha lamentado "enormemente los comentarios que se están vertiendo en la prensa" sobre el tenor, al que ocho cantantes y una bailarina han acusado de acoso durante tres décadas desde los años ochenta. Ante estos testimonios, Domingo respondió que creía que todas sus "interacciones y relaciones con mujeres eran bienvenidas y consensuadas", y reconocía "que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado".

En la misma línea que San Basilio, la presidenta de la SGAE, la soprano Pilar Jurado, aseguró este martes que ella "nunca" se ha visto en esa situación y que el cantante es "un perfecto caballero", que lleva "muchísimos años luchando contra la violencia de género", porque cree que las mujeres "merecen ir por la vida sin tener que ir mirando hacia atrás, que es una situación que se ha agravado en los últimos años".

"Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí", señaló la soprano, que ha trabajado en varias ocasiones junto al tenor. "Lo que ha generado siempre conmigo ha sido una relación de afectividad absoluta, pero nunca en la vida me he sentido acosada ni obligada a hacer nada que no quería: es una cosa tremenda y estoy muy sorprendida", ha admitido, en declaraciones a Europa Press.

No obstante, ha matizado que, en algunos casos, resulta "complicado" abordarlos, porque "uno no vive esa situación". "Habría que ver hasta dónde... porque hay gente que directamente puede acercarse también a otra por intereses. Es complicado", ha concluido.

Instituciones como la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco reaccionaron este martes cancelando sendas actuaciones previstas del tenor. La Ópera de Los Ángeles, de la que el tenor español es director general y en la que se produjeron varios de los hechos denunciados, ha prometido una investigación de los hechos.