‘Carrascalinho’, el buitre negro que paró tres parques eólicos

S. R. P.

Nunca un ave logró como Carrascalinho frenar ni tantos días ni tantos aerogeneradores en Galicia, y la clave hay que buscarla en la cantidad de ojos que lo vigilan desde tres países distintos. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) "no tiene constancia" de un episodio de colaboración como este, capaz de paralizar tres parques de una misma empresa, con una sucesión de 94 molinos, en la comunidad. Otros congéneres no tuvieron tanta suerte: "Sabemos que ya han muerto unos cuantos buitres en estaciones eólicas en Galicia", comenta el presidente del colectivo científico, Serafín González. "Hicimos un par de preguntas a la Xunta sobre los seguimientos que son obligatorios durante varios años tras la puesta en marcha de cada nueva instalación", recuerda, "pero no nos respondió".

Un estudio sobre los efectos de los aerogeneradores dirigido por Juan Carlos Atienza en 2011 (Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos, SEO-BirdLife) estima que entre un mínimo de cuatro y un máximo de 18 millones de vertebrados voladores mueren anualmente (de 153 a 551 individuos por megavatio al año) a causa de los molinos y tendidos eléctricos de energía eólica en España.

En Galicia, extrapola la SGHN, serían "entre medio y casi dos millones de aves y quirópteros". Y la repotenciación de los parques, el "enorme incremento de la altura de las torres y el diámetro de la nueva generación de rotores" hacen "esperar" que los estragos aumenten. En sus alegaciones a "todos" los proyectos que se autorizan, el colectivo de defensa medioambiental recuerda "sistemáticamente" a la Xunta que "exija el cumplimiento de todas las recomendaciones" hechas por SEO y Secemu (Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos) para "minimizar los efectos".