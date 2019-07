Bruselas lleva a España ante la justicia por la contaminación en Madrid y Barcelona

La paciencia de la Comisión Europea con el aire viciado de Madrid y Barcelona se ha agotado. Bruselas tiene previsto aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Eropea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica. Salvo imprevisto de última hora, la decisión se hará pública este jueves y supondrá la culminación de un expediente de infracción abierto contra España hace más de cuatro años. Fuentes comunitarias han confirmado a EL PAÍS que la denuncia "figura en el paquete de expedientes de infracción" que la Comisión aprobará esta semana.

El expediente contra España se remonta a 2015 y se centra en los incumplimientos reiterados en Madrid y área metropolitana de la capital catalana. Pero la Comisaría de Medio Ambiente había decidido dejarlo en un punto muerto en mayo de 2018. En ese momento, Bruselas sí denunció a otros seis países (Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y el Reino Unido) también por incumplimientos de la directiva de calidad del aire. Pero en el caso de España se consideró que el problema no estaba tan extendido como en el resto. Además, en aquel momento se estimó que las medidas que estaban proyectadas en esas dos ciudades –entre ellas Madrid Central, la zona de bajas emisiones que el nuevo Ayuntamiento de PP y Ciudadanos intentó revertir a principios de este mes– podrían ser suficientes para que España cumpliera con la directiva en 2020.

Sin embargo, España seguía en la cuerda floja y el expediente no se archivó. El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ya advirtió hace un año de que continuaría "supervisando de cerca la ejecución de dichas medidas, así como su eficacia para mejorar la situación lo antes posible". Cuando PP y Ciudadanos –que llegaron a la alcaldía de Madrid gracias al apoyo de Vox– comunicaron que una de las primeras medidas que tomarían sería paralizar las multas que sostienen esa zona de bajas emisiones, la atención de Bruselas se centró en la capital de España. Y la paciencia parece haberse colmado.

Fuentes de la Comisión señalan que "los Ayuntamientos tienen libertad para adoptar las medidas que consideren necesarias para cumplir los límites de contaminación". Pero precisan que dado el cuasi permanente incumplimiento de los límites en Madrid "no tiene mucho sentido retirar una medida paliativa antes de que se pongan en marcha otras alternativas".

El 9 de julio, el comisario Vella envió un escrito al Gobierno español en el que le advertía de que los últimos datos que había analizado su equipo apuntan a que las medidas adoptadas eran insuficientes y que no se iba a cumplir con la directiva europea que fija los límites de concentración de los contaminantes más comunes. Los problemas se centran en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona, donde se llevan rebasando los límites de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) desde 2010. De hecho, este martes el Ministerio para la Transición Ecológica ha difundido el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España de 2018 –que debe enviar cada año a la Comisión– y, aunque se aprecia una mejora respecto a 2017, los problemas (con el incumplimiento de los límites legales) con el NO 2 se vuelve a dar en Madrid y el área metropolitana de Barcelona, además de en el Corredor del Henares y Granada.

El presidente en funciones del Gobierno y aspirante a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, criticó el lunes desde el Congreso la "irresponsabilidad" de intentar paralizar Madrid Central. Y sostuvo que se estaba así exponiendo a España "a sanciones europeas", en referencia al expediente de la Comisión que ahora se convertirá en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Se abre ahora un proceso que llevará varios años y que, como ya ha ocurrido con la contaminación de las aguas por la falta de depuración, podría acabar en sanciones. Pero, primero, deberá existir una sentencia del tribunal europeo que ratifique el incumplimiento de España. Luego, si persisten esos incumplimientos, la Comisión volvería a llevar al país ante el tribunal y esa vez sí se solicitaría una sanción.