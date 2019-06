Crece la presión para salvar el plan contra la contaminación de Madrid

Madrid encabeza los problemas de contaminación en España pese a que las mediciones de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) han registrado los niveles más bajos de la última década en el segundo trimestre de este año, tras la puesta en marcha del sistema de multas en Madrid Central, área reservada a residentes y vehículos no contaminantes. Así lo indican un informe elaborado por Greenpeace, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y otro de Ecologistas en Acción, ambos basados en el análisis de datos públicos de las estaciones de medición del Ayuntamiento y de la Comunidad. Tal y como demuestra la comparativa entre las dos redes de medición, a igualdad de condiciones climáticas, la evolución de la red municipal, donde se han impuesto restricciones de tráfico, ha sido notablemente mejor que en las estaciones del resto de la región, donde no hay restricciones.

En los primeros tres meses del año, con una climatología adversa (poco viento y casi sin lluvia), la contaminación ha subido en ambas zonas, pero en la Comunidad de Madrid el incremento de NO 2 ha sido casi el doble que en la red de la capital (31% frente a 19%). En el segundo trimestre (abril, mayo y junio) los niveles de contaminación han caído con respecto al año anterior, pero en el caso del Ayuntamiento las reducciones han sido del 16%, mientras que en la red regional ha sido tan solo del 10%. Los niveles de contaminación en la ciudad, siempre más altos por tener mayores volúmenes de tráfico, están a punto de alcanzar valores similares a los puntos de medición regionales más cercanos a la almendra central y, por ello, influidos por la misma meteorología.

En la única estación situada dentro de Madrid Central, la de la plaza del Carmen, los niveles de contaminación en el segundo trimestre han sido los más bajos desde que hay registros, descendiendo por encima del 45%.

“Vemos un mejor comportamiento de la calidad del aire en la ciudad en términos climáticos homogéneos”, subrayan desde Greenpeace. “A falta de otras actuaciones relevantes, solo puede achacarse a las políticas de limitación del tráfico y, en especial, a Madrid Central”, añaden en su informe. Además, las restricciones de tráfico tienen efectos positivos en zonas cercanas al ámbito sin que haya habido un desplazamiento de tráfico a otras vías, es decir, lo que se conoce como efecto frontera. Al contrario, según la organización ecologista se ha producido “una reducción neta del tráfico en la ciudad a favor del transporte público”.