La paralización de Madrid Central se enfrenta a una batalla judicial

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, planteó durante la campaña la reversión de la zona de bajas emisiones del centro: “Madrid Central tiene ya que dejar de existir porque consideramos que es un fracaso”. Sin embargo, lo que plantea no es su eliminación, sino “volver al sistema de áreas de prioridad residencial (APR)” que instaló el propio PP hace casi 15 años. Las APR eran pequeñas zonas de tráfico restringido que han quedado integradas en Madrid Central. El cambio sería mínimo: que los coches contaminantes de los no residentes podrían circular libremente por algunas de las arterias principales del centro, como Gran Vía, Atocha o Toledo. Eso será realmente muy difícil, dado que tanto Gran Vía como Atocha han ampliado sus aceras y perdido carriles de tráfico. Con Madrid Central, solo pueden acceder al centro los residentes, los vehículos no contaminantes (Cero y Eco) y los coches con etiqueta ambiental (B y C), estos últimos siempre que vayan a un parking público. Los vehículos sin etiqueta, los más contaminantes, no pueden acceder al área. Sin embargo, la moratoria de las multas durante al menos dos meses supondría de facto acabar con las restricciones.