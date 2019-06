Madrid encabeza los problemas de contaminación en España

Los problemas de contaminación del aire en el conjunto de España se redujeron levemente durante 2018 gracias a las elevadas precipitaciones y la inestabilidad atmosférica. Pero, pese a esa mejoría "coyuntural", Madrid siguió encabezando los malos datos en el conjunto del país, según ha destacado este martes Ecologistas en Acción durante la presentación de su informe de informe anual de calidad del aire, que refleja que el 97% de la población española -más de 45 millones de personas- estuvo expuesta en 2018 a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso del dióxido de nitrógeno (que mantiene a España bajo la lupa de la Comisión Europea por los incumplimientos reiterados) en 2018 en Madrid se volvió a superar el valor límite anual que fija la normativa de la UE. Otras tres zonas también incurrieron en ese incumplimiento: Corredor del Henares, área metropolitana de Barcelona y Granada y su área metropolitana. Además, solo Madrid incumplió el valor límite horario (que no se superen los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire durante más de 18 horas en un año). "Un año más la ciudad de Madrid es la única zona de España y una de las pocas aglomeraciones europeas donde se siguen registrando incumplimientos de este parámetro legal", ha recordado este martes Ecologistas en Acción.

Estos problemas estructurales de la capital de Madrid son una de las razones que llevan a Ecologistas en Acción a defender que se mantenga el cierre del tráfico en el centro de la ciudad. El nuevo Ayuntamiento ha anunciado que a partir del 1 de julio se suspende de facto el programa Madrid Central, que restringe la entrada de coches. Paco Segura, coordinador de esta ONG, ha sostenido que esa suspensión (en principio, por espacio de dos meses) es "claramente irresponsable" y una medida que cae en la "prevaricación" y provoca un "efecto llamada" que llenará el centro de vehículos.

El informe de Ecologistas en Acción se refiere al año 2018, así que no se registra el efecto de Madrid Central, cuya aplicación total (con multas) no se completó hasta esta primavera. Pero Ecologistas en Acción ha realizado este martes un balance del plan y concluye que el programa está funcionando y reduciendo más las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) donde se aplican las restricciones y en las zonas aledañas. "Se han registrado niveles récord de baja contaminación", ha asegurado el coordinador de Ecologistas en Acción respecto a la estación de medición que se encuentra dentro de Madrid Central. "Y no se está produciendo un efecto frontera, sino uno de contagio", ha añadido. Segura ha calificado de "despropósito" la suspensión de Madrid Central y ha recordado que este sábado se ha convocado una manifestación en contra de su retirada.

Ozono, el problema más extendido

En términos generales, el análisis de Ecologistas en Acción apunta a "una ligera mejoría" en los "contaminantes legislados" en España durante 2018 (como también resaltaba el avance del Informe de Evaluación de la Calidad del Aire que el Ministerio para la Transición Ecológica envió hace unos días a Bruselas). Se ha detectado en 2018 "una reducción general de los niveles de contaminación atmosférica por partículas en suspensión (PM 10 y PM 2,5 ), dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre (SO 2 )". Pero no ocurre lo mismo con el ozono troposférico (O 3 ), más ligado a las altas temperaturas, que sigue siendo el contaminante más extendido por todo el país.

El informe de Ecologistas en Acción toma dos variables. Por un lado, la legislación nacional (que se basa en una directiva europea que fija límites de exposición a los contaminantes). Por otro, también toma como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija umbrales más estrictos que la directiva de la UE. El informe concluye que "algo más de 45 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2018 en España" si se tienen en cuenta los valores de la OMS. Si se toma como referencia la normativa, "la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 14,9 millones de personas", lo que supone "2,6 millones de afectados menos respecto a 2017".

Miguel Ángel Ceballos, responsable del informe presentado este martes, ha recordado que la reducción ha estado motivada por las abundantes lluvias y "la inestabilidad atmosférica", lo que hizo que bajaran los picos de contaminación, las altertas y las concentraciones medias de la mayoría de los contaminantes. No ocurrió lo mismo con el ozono troposférico, cuya concentración aumentó por "el prolongado calor estival", recuerda el informe.