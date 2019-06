Jaque al plástico

Europa solo recicla un 30% de sus plásticos; un 39% es incinerado y el resto acaba en vertederos. Y el problema no depende solo de que la materia prima no llegue a su destino. “Por ejemplo, los vasos de café de cartón tienen una película de plástico por dentro que no se puede separar”, comenta Alba García, de Greenpeace, quien lamenta la falta de un sistema masivo de retorno de envase y de un mecanismo más eficiente de separación de residuos.

“Todos los multimateriales son caros de separar; técnicamente es posible pero económicamente consume mucha energía, el sistema no está preparado para ello”, opina Vicente López, de la UPM. Ni tampoco para los nuevos materiales que puedan acabar en el mercado, como los bioplásticos. “Su gestión también puede tener problemas”, dice López, partidario de un sistema de recogida y diferenciación de basura más transparente y de incentivos fiscales para quienes cumplan con las normas. “Esto al final es una cadena de valor, todas las piezas tienen que moverse para encajar”, concluye Carmen Sánchez, de ITENE.