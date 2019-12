El Gobierno retrasa el escrito de la Abogacía ante la presión de ERC

La Abogacía del Estado ha presentado hasta ahora dos escritos sobre cómo actuar tras la elección de Oriol Junqueras como eurodiputado, aunque ambos se hicieron cuando el líder de ERC estaba en prisión preventiva, no encarcelado por sentencia firme como está ahora.

El primero lo presentó en junio para responder a la petición de Junqueras de que le dejaran acudir a la Junta Electoral Central (JEC) a acatar la Constitución. La Abogacía fue la única acusación que se mostró favorable a que pudiera salir de la cárcel, pero pidió que lo hiciera custodiado por la Policía y volviera a la prisión de inmediato, porque consideraba que no tenía inmunidad, en contra de lo establecido ahora por el TJUE.

En el segundo escrito, presentado en julio, se opuso a que el Supremo preguntara al TJUE sobre la inmunidad de Junqueras. “No existe duda de que las prerrogativas y derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión del Parlamento Europeo y no se extienden a los candidatos electos”, defendió.