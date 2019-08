Rajoy se reivindica en un pregón de exaltación del vino

Tras meses evitando las comparecencias públicas, Mariano Rajoy reapareció este domingo ejerciendo un inusual papel: el de pregonero. El expresidente del Gobierno eligió un acto dedicado a la exaltación del vino, la Fiesta de la Vendimia de Leiro, un pequeño municipio de la comarca de O Ribeiro (Ourense), y aprovechó para reivindicar su estilo político y acordarse de “los intelectuales” que en 2007 “se metieron” con él por su famosa exclamación de “¡viva el vino!”.

Flanqueado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; por su amiga, la diputada y expresidenta del Congreso Ana Pastor, y el alcalde de Beade (Ourense), Senén Pousa, conocido por las misas celebradas durante años en honor a Franco, entre otras autoridades locales, Rajoy reivindicó su particular estilo de hacer política. Demandó los valores de la “prudencia” y la “paciencia” y reincidió en su famosa alocución de “¡viva el vino!”, al que en esta ocasión le añadió denominación de origen: la de O Ribeiro, naturalmente.

En su discurso, el expresidente defendió que la prudencia y la paciencia son virtudes que enseñan los cosecheros, “que saben que el buen fruto solo llega después de un gran esfuerzo”. “Ojalá estuvieran más presentes en las vidas de todos”, incidió. Y para que no cupiese duda de que su oración tenía el doble sentido que parecía, él mismo lo apuntó: “Por si acaso alguien cree que me refiero a alguien, tengo que decir que tiene razón”. Dicho esto, no se movió un ápice de la manifiesta ambigüedad.

Encaramado al atril de la plaza, recordó abiertamente a “aquellos intelectuales que se metieron” con él tras su sonoro “¡viva el vino!”, pronunciado en 2007 en un acto en Ciudad Real. Aseguró que se sentía orgulloso de aquel discurso y la proclama que acabó repitiendo. “Pese a que a algunos parece hacerles mucha gracia, es un producto del que vive mucha gente y es embajador de nuestro país”, añadió el expresidente del Gobierno.

El Rajoy en estado puro que pregonó las bondades de los caldos de O Ribeiro evitó cualquier alusión directa a la actualidad política. Se mostró próximo a los vecinos con los que departió, se hizo infinidad de selfis y brindó. No obstante, esquivó a los periodistas que le reclamaban un análisis de la situación política. “Un domingo a estas horas... no quisiera parecer descortés, pero...”, zanjó el asunto. Cuando le pidieron que diera un consejo para elaborar los Presupuestos respondió: “Sería una buena decisión que siguieran con los míos”.

El expresidente aludió en su pregón a los”maravillosos” años de su infancia en la localidad ourensana de O Carballiño, en donde su padre ejerció de juez. “Nunca viví mejor”, sentenció. “Nadie se metía conmigo”. Y puso el punto final a su lectura deseándole una pronta recuperación al rey emérito, tras lo cual se entregó a la fiesta.