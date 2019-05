Qué está en juego en cada comunidad autónoma

50 diputados. Mayoría absoluta: 26

También en Murcia la división de la derecha puede dar la victoria al PSOE por primera vez desde 1991. No obstante, este primer puesto no será suficiente para que los socialistas vuelvan a gobernar en la región. La unión de PP, Ciudadanos y Vox con un pacto a la andaluza frenaría esta posibilidad. Estas elecciones contienen una novedad en la comunidad autónoma, ya no habrá cinco circunscripciones sino una sola.