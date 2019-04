Quiénes son los 24 diputados de Vox

FOTO: El general de brigada Agustín Rosety (i.), diputado electo por Cádiz. / VÍDEO: Declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, este lunes. europa press / atlas

Consulte aquí todos los resultados de las elecciones generales.

Pese a que el resultado de Vox estuvo por debajo de las expectativas, el partido ultraderechista, hasta ahora sin representación parlamentaria, entra con 24 diputados en el Congreso, nueve de ellos mujeres. Con dos millones y medio de votos, el 10,3% del total, queda como quinta fuerza política y no será decisivo a la hora de los pactos. Militares retirados, diputados del PP desencantados, un profesor universitario de árabe, una abogada del Estado o un ama de casa son algunos de los nuevos parlamentarios.

1. Alicante: Manuel Mestre Barea

Teniente general de la Fuerza Aérea, Mestre, nacido en Orihuela hace 67 años, fue, entre otros destinos, jefe del Ala 31 de Transporte de la base aérea de Zaragoza, del Mando Aéreo de Canarias y jefe de personal del Ejército del Aire. Durante su carrera, ha estado en zonas como Afganistán, Kuwait y Bosnia-Herzegovina. En septiembre de 2009 se convirtió en Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Conjunta de la OTAN en Lisboa, donde se encargó de la Operación Ocean Shield contra la piratería en el Cuerno de África. Pasó a la situación de reserva en 2015.

2. Almería: Rocío de Meer Méndez

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 29 años, la candidatura de De Meer fue anunciada en el último día de plazo. Según informó Vox a Diario de Sevilla, De Meer, que tiene dos hijos y es originaria de Madrid, renunció a su profesión para formar una familia y es ama de casa. En 2011, cuando estudiaba 4º de Derecho, ganó un accésit en el premio de oratoria Gabriel Cisneros, organizado por la fundación Denaes, presidida por Santiago Abascal, que tenía como objetivo "fomentar el patriotismo de forma desacomplejada". En una tribuna, defendía "que la verdadera discriminación en este país son los 100.000 niños que no nacen cada año por medir pocos milímetros, o por tener enfermedades o condiciones genéticas".

3. Asturias: José María Figaredo Álvarez-Sala

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por ICADE, Figaredo, de 30 años, trabaja como abogado en el departamento de procesal y arbitraje del despacho González-Bueno, en Madrid. Natural de Gijón, ha sido profesor colaborador en el Máster de Arbitraje y Mediación de la UNED en el curso 2016-17, según su currículum. En 2015, concurrió por Vox al Ayuntamiento de Madrid en la lista encabezada por Ortega Smith.

4. Badajoz: Víctor Manuel Sánchez del Real

Empresario y profesor, Sánchez del Real ha colaborado con Vox desde su creación, y en una etapa ocupó el cargo de vicesecretario de comunicación, además de estar involucrado en todos los procesos electorales del partido desde 2014, según la formación de Abascal. Nacido en Ceuta, está casado con una extremeña y tiene cuatro hijos. Sánchez del Real es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, máster en Comunicación en ICADE y trabaja en el sector de la consultoría de Comunicación y Reputación, según su currículum en Linkedin.

5. Baleares: Magdalena Margarita Contestí Rosselló

Abogada, Contestí es, según su currículum, cofundadora de Actúa, la rama balear de Vox, y vicepresidenta de Relaciones Institucionales. Nacida en Palma de Mallorca en 1985, Contestí es licenciada en Derecho por ESADE y tiene un Máster en Inmobiliario, Urbanístico y Edificación. Hija de Miquel Contestí, ex presidente del Real Mallorca, la diputada electa de Vox en Baleares, conocida como Malena, ha criticado duramente la "irresponsabilidad del PP y de Ciudadanos" respecto a Cataluña en una entrevista.

6. Barcelona: Ignacio Garriga Vaz de Concicao

Ignacio Garriga (centro), diputado electo por Barcelona. Europa Press

Odontólogo y miembro del comité ejecutivo nacional de Vox, Garriga (Barcelona, 1987) es un candidato atípico del partido de Abascal: hijo de un catalán y de ecuatoguineana, en un partido que enaltece la hispanidad, demoniza la inmigración y propone elevar los requisitos para recibir la nacionalidad, asegura que “si Vox fuera racista o tuviera algo contra los extranjeros, yo no podría estar aquí”. Durante la campaña, combinó la retórica contra el establishment político con los guiños a votantes obreros, al franquismo y, sobre todo, con un patriotismo español desacomplejado. Padre de cuatro hijos, ha dicho que los transexuales “requieren tratamiento psiquiátrico”.

7. Cádiz: Agustín Rosety Fernández de Castro

General de brigada de Infantería de Marina retirado, Rosety fue uno de los firmantes del manifiesto de exaltación de Franco suscrito el pasado verano por centenares de mandos militares, la mayoría jubilados. El texto ensalzaba la “figura militar” de Franco y justificaba el golpe de Estado de 1936 asegurando que el dictador actuó ante una España “agredida y asediada por el comunismo internacional”. El nuevo diputado de Vox Además también salió en apoyo de su antiguo jefe, el general de división Juan Chicharro, cuando este pronunció en 2013 un discurso en el que justificaba la intervención del Ejército en Cataluña si el Gobierno y el Tribunal Constitucional no actuaban como en su opinión debían. Rosety fue subdirector general de reclutamiento y se retiró como segundo jefe de la Infantería de Marina. Además, es licenciado en Derecho, miembro de la Real Academia Hispano-Americana y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. "¡Españoles! La Patria está en peligro, acudid a defenderla", se lee en su perfil de Twitter.

8. Ciudad Real: Ricardo Chamorro Delmo

Abogado, Chamorro se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra (1996-2000). En 2003, fundó Chamorro Consultores Jurídicos, un despacho especializado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Tras conocer los resultados electorales, Chamorro, articulista habitual de La Gaceta, ha asegurado a la prensa que Vox defenderá "a los trabajadores, agricultores, ganaderos y todos los pequeños y grandes empresarios de la provincia”. Concurrió en 2015 como candidato a la alcaldía de Ciudad Real por Vox, aunque no logró acta. Anteriormente, concurrió en distintos comicios por otros partidos ultras, como Falange Española Independiente y España 2000.

9. Córdoba: José Ramírez del Río

Profesor titular de Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos y Documentación de la Universidad de Córdoba (UCO), Ramírez está especializado en Estudios Árabes e Islámicos. Secretario de Vox en Córdoba, entre sus líneas de investigación, según la página de la universidad, están la historia de Al Andalus y la traducción de textos literarios árabes. Algunos de sus trabajos publicados son Primeros ejemplos de compasión en la literatura árabe: los Ayyam al-Arab o El caballo y el azor. Motivos literarios árabes en la leyenda de la independencia de Castilla.

10. Granada: Macarena Olona Choclán

Sin ninguna vinculación con Granada, la diputada electa de Vox por la provincia ha sido una figura destacada durante sus cinco años como abogada del Estado jefe en el País Vasco (2013-2015). Alicantina de 40 años, asumió en 2017 la secretaría general de Mercasa, la empresa pública que gestiona los mercados mayoristas, donde investigó un presunto caso de corrupción que implicaba a personas vinculadas al PP y al PSOE. Cesada en octubre pasado, fue nombrada directora de Negocios de la Actividad Empresarial de SEPI Desarrollo Empresarial. Licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Alicante, donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura (curso 2002-2003), ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2009. En octubre del 2017 se le concedió la Orden al Mérito Civil de la Guardia Civil en la Categoría de Cruz con Distintivo Blanco.

11. Madrid: Santiago Abascal Conde

Nieto de alcalde franquista en Amurrio (Álava) e hijo del líder de Alianza Popular en el País Vasco, Abascal (Bilbao, 1976) se apuntó al PP al cumplir 18 años, partido en el que permaneció hasta 2013. Fue concejal en Llodio (Álava) entre 1999 y 2007, y lo amenazaron y agredieron el día que recogió su acta, a los 23 años. De esos años, se acostumbró a convivir con escoltas y lleva todavía una pistola Smith and Wesson. Fue diputado autonómico entre 2005 y 2009, pero se alejó del partido no tanto por los escándalos de corrupción, sino por la tibieza de Rajoy en la gestión del independentismo. Consiguió la adhesión de Alejo Vidal-Quadras y la comprensión de Esperanza Aguirre, no solo su mentora, sino presidenta de la Comunidad de Madrid cuando él, licenciado en Sociología por Deusto, fue nombrado director de la agencia autonómica de Protección de Datos, y beneficiario de una subvención de 183.000 euros como trabajador único de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social.

12. Madrid: Javier Ortega Smith-Molina

Javier Ortega Smith (i), y Pedro Fernández (d), durante el juicio del 'procés'. EFE

Madrileño, nieto e hijo de abogados, exmilitar miembro de la Compañía de Operaciones Especiales, el número dos de Vox es miembro de la formación desde sus orígenes, en 2013, y secretario general desde 2014. Artífice de las negociaciones que mantuvo el partido ultra con el PP para la formación del Gobierno en Andalucía, es también uno de los dos abogados, junto con el diputado electo por Zaragoza, Pedro Fernández Hernández, que representan a Vox en la acusación popular en el juicio en el Tribunal Supremo al procés. Fracasó como cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid en 2015, pero repetirá en las municipales del próximo 27 de mayo.

13. Iván Espinosa de los Monteros Simón

El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox (Madrid, 1972) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (1993), y, según su currículum, ha trabajado en empresas como Arthur Andersen, Schroders y McKinsey, además de inversor inmobiliario. Perteneciente a Vox desde su fundación, es hijo de Carlos Espinosa de los Monteros, marqués de Valtierra y comisionado del Gobierno para la Marca España entre 2012 y 2018. Está casado con la candidata de la formación ultra a presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, arquitecta originaria de Cuba, con quien tiene cuatro hijos.

14. María de la Cabeza Ruiz Solás

Licenciada en Periodismo por el CEU, Ruiz es madre de cuatro hijos y concejal desde 2015 en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, donde repite como cabeza de lista en las próximas elecciones municipales del 27 de mayo.

15. Carla Toscano de Balbín

La número cinco de la lista de Vox al Congreso por Madrid es vicepresidenta de Principios, una "plataforma ciudadana donde debatimos buscando respuestas creativas a los retos contemporáneos de justicia política y social, desde una perspectiva humanista". En su cuenta de Twitter, con más de 30.000 seguidores, tiene fijado como primer mensaje: "El 8MNoMeRepresenta. La mayoría de las mujeres no tenemos nada que ver con esta panda de mamarrachas resentidas, anticlericales y llenas de odio que sólo consiguen denigrar a la mujer, no dignificarla".

16. Málaga: Patricia Rueda Perello

Directora del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga desde 2010 hasta que se anunció su candidatura, Rueda ha desarrollado toda su carrera en el sector privado. Diplomada en Educación Infantil (1995-98) por la Universidad de Málaga, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (1998-2002), y MBA en la Escuela de Organización Industrial (EOI), la diputada electa afirmó el pasado viernes en Twitter: "Hoy he conocido la bondad, la inteligencia y el talento de aquellos que lideran este movimiento patriótico y cultural de Vox", en referencia a Iván Espinosa de los Monteros, número tres de la formación.

17. Murcia: Lourdes Méndez Monasterio

Tras dedicar más de 25 años de su carrera política al PP, Méndez (Córdoba, 1957), madre de seis hijos y activista provida, se distanció del partido después de que Mariano Rajoy no derogara la ley de plazos del aborto. Ha sido concejala en San Rafael, donde vive desde que se casó con un piloto destinado en la base, diputada autonómica, consejera del Gobierno murciano (2002-2004) y diputada (2004-2016). Licenciada en Derecho y máster en Urbanismo, fue miembro de la Ejecutiva Nacional del PP ocho años. En 2015 fue nombrada presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana, y también es coordinadora de la Plataforma por las Libertades, cuyo objetivo es combatir las leyes de igualdad LGTB.

18. Murcia: Joaquín Robles López

El segundo diputado de Vox por Murcia es profesor de Filosofía en un instituto en Caravaca de la Cruz, en el que, según su currículum en Linkedin, también ejerce de profesor de ajedrez y entrenador de equipos de debate. Robles (Moratalla, 1964), ha participado en varios debates organizados por la Fundación asturiana Gustavo Bueno, dedicada a la divulgación de la filosofía, y pertenece a la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), embrión de Vox, donde conoció a Santiago Abascal. Durante un debate en la campaña, tuvo un momento polémico al referirse a la candidata de Podemos y vicepresidenta de la Asamblea Regional, María López, como "esta chica podemita", a lo que López respondió: "Soy una mujer de 51 años, no una chica podemita, y me parece que infantilizar a las mujeres cuando están en un puesto de poder (...) es un ejemplo de lo que viene siendo el machismo estructural".

19. Sevilla: Reyes Romero Vilches

Vicepresidenta provincial de Vox en Sevilla, Romero, de 51 años y con cuatro hijos, ha sido comercial en distintas empresas, y concurrió por la formación de Santiago Abascal en las elecciones andaluzas, aunque no consiguió escaño. En sus entrevistas como candidata, no ha tenido reparo en calificar de "feminazis" a las feministas o en calificar la aplicación del artículo 155 de "paripé". “Vaya panda de fachas que nos hemos juntado esta tarde en Sevilla, a pesar de las alertas meteorológicas y antifascistas”, bromeó el miércoles pasado en un mitin con los líderes del partido en la capital hispalense.

20. Toledo: Manuel Mariscal Zabala

El vicesecretario de Comunicación de Vox, un periodista talaverano de 25 años, ha logrado el primer escaño por el partido en Toledo. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y máster en Comunicación Política, Mariscal es uno de los responsables del éxito del partido ultra en redes sociales, que han conseguido utilizar como un canal de comunicación propio y con los que siguen una estrategia populista similar a la utilizada por Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil o Salvini en Italia. Ha sido becario en la Secretaría de Estado de Comunicación y en Abc y anteriormente gestionó, entre otras, la cuenta de Esperanza Aguirre. Durante la campaña, fue el responsable del envío por error al chat al que están apuntados más de 200 periodistas de una conversación privada que dejaba en evidencia que, pese a sus protestas públicas, en realidad se alegraban de que la Junta Electoral Central hubiera excluido a Abascal del debate entre candidatos organizado por Atresmedia.

21. Valencia: Ignacio Gil Lázaro

Parlamentario del PP durante tres décadas, Gil, valenciano de 61 años, se dio de baja como militante el pasado año, según él por no sentirse ya identificado con el partido en la etapa de Mariano Rajoy. Gil, que fue elegido diputado por primera vez bajo las siglas de Alianza Popular en 1982, ha sido secretario primero del Congreso de los Diputados y diputado por Valencia entre 1982 y 1989 y desde 1993 hasta 2016. Entre 1989 y 1993 ocupo un escaño como senador. En las elecciones de 2015 y de 2016, quedó fuera de los puestos de salida.

22. Valencia: Cristina Esteban Calonje

Llicenciada en Geografía e Historia, en la rama de Historia del Arte, Esteban trabaja en el sector bancario. Su hermano Alejandro, capitán del Ejército del Aire, murió en 2004, a los 29 años, al estrellarse el caza que pilotaba.

23. Valladolid: Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Economista y censor jurado de cuentas, Sáez, (Valladolid, 1964), está afiliado a Vox desde los inicios del partido. Casado y padre de dos hijos, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y vicesecretario nacional del Consejo Político de Vox. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, ha trabajado en multinacionales, como KPMG y Aon. "Responsabilidad significa analizar los resultados con objetividad. En Vox no caemos en análisis simples que no aportan propuestas de futuro", ha tuiteado este lunes. Sáez mantiene un blog personal, cuya última entrada, de julio pasado, se titula El PP. Un partido sin credibilidad.

24. Zaragoza: Pedro Fernandez Hernández

Abogado, representa a Vox en el juicio en el Tribunal Supremo al procés, junto a otra de las caras más conocidas del partido, Javier Ortega-Smith. Nacido en Madrid en 1970 y sin vinculación conocida con Aragón, es licenciado en Derecho por la UNED, y ha desarrollado su carrera en la capital. Es vicesecretario jurídico de la formación ultra.