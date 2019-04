El mensaje de Vox que destapa su estrategia tras su exclusión del debate: “Nada de decir que nos viene bien”

A las 21.20 de la noche, el líder de Vox publicaba dos mensajes en su perfil oficial de Twitter: "La Junta Electoral permite a Junqueras, el golpista, hacer debates desde la cárcel. Y el mismo día impide que VOX participe en el debate televisado, porque sabían que íbamos a ganarlo. Ya ni disimulan: primero intentaron la manipulación de nuestro mensaje en los medios... después nos mandan a la vanguardia encapuchada de los progres, los violentos, a atacar nuestros actos. Y ahora nos censuran para que los españoles no puedan escucharnos. No importa. Todas estas cacicadas se van a terminar el 28 de abril. Nada puede acallar a la #EspañaViva". Una hora después, un miembro del partido enviaba por error un WhatsApp a un centenar de periodistas: "Cuando nos pregunten por el debate (aunque sea off the record) trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate. Nada de decir que nos venía bien". La nota ya ha sido eliminada.

El mensaje formaba parte de una conversación entre Kiko Méndez Monasterio—periodista y mano derecha de Abascal— y el vicesecretario de Comunicación del partido y número uno al Congreso de los Diputados por Toledo, Manuel Mariscal. "Manuel (dile a Juan también)", arranca el mensaje, "que cuando nos pregunten trasladamos nuestro cabreo". Juan es Juan Ernesto Pfüger, periodista que trabaja para el gabinete de comunicación de la formación.

Instagram de Vox.

La formación ya ha empezado la campaña en redes sociales tachando de "boicot" la decisión de la Junta Electoral Central (JEC). En su Instagram—241.000 seguidores—subieron una historia—vídeo de un minuto que se elimina a las 24 horas—. "Ningún boicot en ningún debate televisivo nos impedirá que sigamos recorriendo la #EspañViva. Esto es lo que realmente importa". Las imágenes que acompañaban al mensaje eran de un acto de Santiago Abascal en Mérida, donde congregó a más de 2.500 personas, según recoge este miércoles el diario regional Hoy Extremadura. Horas más tarde, en el perfil de Vox Jóvenes, donde cuentan con 57.000 seguidores, hicieron lo mismo. "Suspenden el debate por nuestra presencia. ¿Qué es esto? En 2015 Podemos y Ciudadanos participaban en el debate electoral (sin tener representación y no parecía haber ningún problema). Alguien tiene mucho miedo". La JEC explicó en 2015 que tanto Ciudadanos como Podemos habían obtenido más del 5% de los votos en las elecciones europeas y municipales de 2014 y 2015.

La JEC paralizó este miércoles el debate de Atresmedia—Onda Cero, La Sexta, Antena 3— para estas elecciones con el argumento de que se incumple el principio de proporcionalidad, tras aceptar los recursos presentados por ERC, Coalición Canaria y PNV. En su resolución, la JEC considera que por "el principio de proporcionalidad" las formaciones con menor representación o que lograron menos votos en las anteriores elecciones generales no podrán tener mayor presencia que aquellas que tuvieron mejores resultados. Así Vox, que obtuvo el 0,2% en los últimos comicios, no podría estar en un debate al que no acudiesen otras formaciones con mayor representación.

Mensaje de WhatsApp de Vox.

La ley se aplica tanto a los medios privados como a los públicos. Este miércoles Pedro Sánchez confirmó que, finalmente, acudirá el próximo martes al debate de RTVE junto a PP, Ciudadanos y Podemos, descartando uno similar en Atresmedia. La exclusión de Vox ha provocado el cambio de decisión en el PSOE.