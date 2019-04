Pedro Sánchez decide acudir solo al debate a cuatro de TVE

Pedro Sánchez ha decidido acudir solo al debate a cuatro en TVE, tras la decisión de este martes de la Junta Electoral Central (JEC) de no permitir un debate a cinco en Atresmedia que incluía a Vox por falta de representatividad del restos de partidos políticos. La cadena pública ha decidido mantener la fecha del próximo martes, 23 de abril, para realizar el debate.

El comité de campaña socialista reunido esta mañana ha aceptado la propuesta que llevaban los dos hombres claves de la estrategia electoral del PSOE, José Luis Ábalos, director de la campaña e Iván Redondo, jefe del Gabinete del presidente, de cambiar el medio que tenían previsto para realizar el único debate de la campaña. Ya no será en Atresmedia. Los socialistas han optado por la televisión publica aludiendo a que "RTVE ha ofrecido la señal gratuita a todos los medios de comunicación que deseen emitir el debate" y fue el primero en ofrecer el encuentro. Albert Rivera ha confirmado su asistencia al debate de TVE, tras el anuncio del presidente del Gobierno. Informa Elsa García de Blas.

Pedro Sánchez declinó en un principio debatir en TVE con los principales candidatos y optó por acudir al que iba a estar presente el partido de Abascal, pero la Junta Electoral Central decidió frenar el debate de Atresmedia con el argumento de que se incumple el principio de proporcionalidad. ERC, Coalición Canaria y PNV recurrieron ante la JEC al no haber contado con ellos para el debate acordado entre ese grupo de comunicación y los cinco partidos políticos. Los representantes del organismo público habían protestado porque el presidente había rechazado un debate a cuatro organizado por la cadena, algo que provocó la queja de los profesionales de RTVE, que calificaron su actitud de "desprecio".

El partido socialista asegura que tras las la decisión de la JEC, el partido ha estudiado las distintas propuestas y han decidido acudir a TVE porque "es la televisión de todos a la que el Gobierno ha devuelto la independencia y neutralidad", aseguran.

En su resolución, la JEC considera que por "el principio de proporcionalidad" las formaciones con menor representación o que lograron menos votos no podrán tener mayor presencia que aquellas que tuvieron mejores resultados. Así Vox, que obtuvo el 0,2% en los últimos comicios, no podría estar en un debate al que no acudiesen otras formaciones con mayor representación. Esta ley se aplica tanto a los medios privados como a las públicos.

Toda la doctrina de la Junta Electoral Central sobre el comportamiento de los medios, singularmente de las cadenas de televisión, incluye desde 2011 a las televisiones privadas, que deben regirse por los mismos criterios que las públicas. Por ello, deben respetarse los criterios de representatividad y proporcionalidad de las fuerzas políticas que concurren a las elecciones. En este caso, se consideran vulnerados los derechos de los nacionalistas catalanes y vascos. La ley establece que "durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas".