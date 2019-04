PP y Ciudadanos unen fuerzas contra Sánchez en un crispado debate a seis

El primer gran debate electoral en TVE tenía algunas cartas marcadas antes de que empezara. La Junta Electoral decidió este martes suspender el otro debate, el que iba a enfrentar a los cinco aspirantes a La Moncloa en Atresmedia. La incertidumbre de que en la carrera al 28-A no se celebrara un encuentro de este tipo quedó olvidada a los pocos minutos de empezar. Cayetana Álvarez de Toledo, candidata al Congreso del PP, en el centro del plató, dejó las propuestas a un lado y comenzó a disparar a derecha e izquierda. No paró hasta convertirse en protagonista del debate. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, le dejó la artillera pesada y desde la retaguardia ejerció el contraataque siempre con el PSOE en el objetivo.

Álvarez de Toledo buscó la confrontación y le cedió las promesas electorales a Pablo Casado, candidato a La Moncloa. La candidata del PP fue a TVE a por “el vanidoso útil del separatismo, un hombre de un coraje discutible y discutido, una persona que no es decente”. Son los calificativos que utilizó para definir a Pedro Sánchez y con los que estructuró toda su intervención.

El azar colocó al lado de la candidata popular a María Jesús Montero. La ministra de Economía del PSOE luchó, como hizo en su defensa de los Presupuestos en el Congreso, por defender su programa. “Vengo a hablar de la política de las cosas”, empezó diciendo. Fue su intención, pero lo consiguió a duras penas. Por cada medida que intentaba explicar se encontró con un ataque de Álvarez de Toledo que no cedió ni un segundo en las dos horas de debate. La ministra era el objetivo de la representante del PP a falta del presidente. Con gráficos, declaraciones de ministros socialistas y demás material documental -llegó a bajar hasta lo personal imitando su acento andaluz y sus expresiones- fue perpetrando su plan en el que Cataluña y el debate territorial estuvieron muy presentes.

El resto de candidatos, fuera del fuego cruzado, atendían a la batalla, entre la incredulidad y la necesidad de no perder la única oportunidad que esta campaña les ha dado para hablarle a ese 40% de españoles que, según el CIS, aún no saben a quién votar. Irene Montero, candidata de Unidas Podemos, desglosó su programa en forma de Constitución. Volvió a erigirse en garantía de que solo si entran en el Gobierno se harán políticas progresistas en España. Hasta que Álvarez de Toledo fijó la mirilla en ella. Fue el feminismo lo que se interpuso en sus caminos.

“Quiero decirle a las mujeres que si gobierna la derecha vendrá Cayetana a decirles que no es para tanto que nos violen, que hay que decir que no hasta el final”, dijo Montero. La reacción de su adversaria fue furibunda. “¿Usted me está acusando de justificar la violación? Atrévase. ¿Es un delito, lo sabe?”, le contestó para después seguir con una amenaza. “Cuidado con lo que dice”. La candidata de Podemos, en su atril, no parecía dar crédito a la escena. No se retractó. “Yo me atrevo a todo, no se puede decir a una mujer que tiene que dar consentimiento hasta el final. Vaya a los tribunales si quiere”.

Gabriel Rufián, candidato de ERC, consiguió zafarse solo por momentos, le atravesaron algunas esquirlas. Álvarez de Toledo no perdió la oportunidad de arremeter contra el único representante del independentismo en la sala. Con él usó la condescendencia. “Me pasma que proponga medidas para España cuando quiere romperla”, le espetó. “Porque soy de izquierda, Cayetana”, le respondió Rufián.

Entremedias, Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos, se mantenía en esa zona del campo de batalla desde la que podía ofrecerle al PP un pacto de no agresión en forma de coalición de Gobierno, pero que al mismo tiempo le permitía fijar bien sus líneas de ataque. “Los líderes comunistas son los que mejor viven, y sus mujeres también”, le dijo a Montero. “El señor Sánchez es un peligro público”, siguió por la candidata socialista. “Hay mucha desigualdad y los nacionalistas también son responsables”, le lanzó a Rufián.

El único que parecía en zona neutral fue Aitor Esteban, representante del PNV. Defendió los intereses de su región, sobre todo el concierto vasco que los partidos de la derecha amenazan. Le cayó alguna bala pérdida en la defensa que Arrimadas y Álvarez de Toledo hicieron de la unidad de España. Pero en mitad de la batalla que disputaba PP y Ciudadanos contra el PSOE, consiguió enviar su mensaje.

En el minuto final, una vez de vuelta a las trincheras, Álvarez de Toledo abogó por que “los distintos” se unieran para “ser ciudadanos libres en una sociedad moderna”. E invitó a “los votantes de una izquierda responsable” a que le dieran su voto al PP, “una suerte de voto prestado”, pidió. La ministra Montero planteó una encrucijada: “El 28-A hay que elegir entre la foto de Colón o los demócratas que queremos seguir avanzando en un país igualitario que combata la desigualdad. Orgullosos de nuestro país”. Y después se hizo el silencio, ya no había tiempo para réplicas. Era el turno del resto de candidatos.

Irene Montero se centró una vez más en las mujeres. “Es hora de equilibrar la balanza”, les propuso para evitar, en sus palabras, que aquellos que “reciben préstamos gratis”, “lo que no se preocupan del día a día”, dejen de hacerlo a costa del resto de trabajadores. Arrimadas defendió, una vez más, la unidad de España. "Ya está bien de que podemos marque el rumbo económico, de que independentismo decida por 47 millones de España. Quiero una España que no dependa de los que la quieren romper". Esteban y Rufián se dirigieron a sus comunidades autónomas. "Los cuatro grandes partidos políticos no piensan en las cosas concretas que nos acucian como sociedad", aseguró el representante vasco. "Nuestro voto es doble: parar la involución de derechos sociales y defender autogobierno". El candidato de ERC recordó a los líderes independentistas presos. "Si gana el PSOE, gana ciudadanos, gana el 155. Junqueras y Romeva nos pidieron en la cárcel que el independentismo catalán gane a sus carceleros".