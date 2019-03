Rivera propone a Casado un Gobierno de coalición por “obligación patriótica”

Albert Rivera profundiza en el veto al PSOE ofreciendo a Pablo Casado un Gobierno conjunto. El líder de Ciudadanos propuso este martes al del PP formar un Ejecutivo de coalición que lidere la fuerza más votada de las dos. “O Pedro Sánchez y los separatistas o Ciudadanos y el PP”, subrayó Rivera en un mitin en A Coruña uniendo su futuro al PP y cerrando así más el paso a un posible acuerdo con los socialistas. El candidato calificó de “emergencia nacional” la situación creada por el Gobierno socialista. Echar a Pedro Sánchez “es una obligación patriótica”, sostuvo Rivera.

El movimiento de Rivera busca dejar más claro que Ciudadanos mantendrá firme su posición de no pactar con el PSOE tras las elecciones generales, después de que este fin de semana el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, abriera la puerta a un posible acuerdo entre ambos en una entrevista en El Español. Ciudadanos, que apuesta todo en estas elecciones generales a ganar la hegemonía de la derecha, no quiere que haya dudas sobre un posible entendimiento con el PSOE, porque eso le podría hacer perder el voto que se disputa con PP y Vox. Ese electorado indeciso entre las tres formaciones es muy crítico con Sánchez, de ahí la oferta de Ciudadanos al PP. La ejecutiva del partido aprobó el pasado febrero por unanimidad no pactar con el PSOE tras las elecciones del próximo 28 de abril. Una decisión que se ha extendido también a la Comunidad de Madrid.

En las últimas encuestas, no obstante, PP y Ciudadanos no suman con Vox para llegar a la mayoría absoluta. En el sondeo de 40db para EL PAÍS publicado este domingo, los tres partidos se quedan a 14 escaños de los 176 que se necesitan para que prospere una investidura.

Rivera ofrece a Casado un Ejecutivo conjunto que lidere la fuerza que quede por delante. “Los ciudadanos tendrán que decidir si ese gobierno lo encabeza Ciudadanos o el PP”, dijo ayer. En el promedio de encuestas el partido de Rivera está en estos momentos por detrás del PP, aunque la formación aspira a revertir esa tendencia. Sería la primera vez que Ciudadanos entrara en un Gobierno nacional. PP y Cs acaban de formar un Ejecutivo conjunto en Andalucía.

El PP recibió con absoluta frialdad la propuesta. Fuentes del PP aseguran que Rivera “podía haberlo pensado un día antes de que acabe el plazo de candidaturas”, ya que ahora “ya es tarde hacer una coalición entre partidos antes de las elecciones”. Según los populares, su propia “oferta de coalición” es “con todos los votantes de centro derecha para que aúnen su voto en torno al PP como único valor seguro para echar a Sánchez”. También recuerdan que Rivera “no ha querido hacer candidaturas únicas entre PP y Ciudadanos ni siquiera en el País Vasco, donde se le ha ofrecido hacerlo porque ellos nunca obtienen representación allí”, informa Natalia Junquera.